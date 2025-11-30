AMLO recuerda haber sido espiado por el Estado mexicano y acusado de ‘comunista’ al presentar su libro “Grandeza”

AMLO recordó su inicio en la vida política y personajes clave en la Guerra Sucia como Nazar Haro. (REUTERS/Gustavo Graf/Imagen de Archivo)

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en redes sociales luego de transmitir en vivo el 30 de noviembre de 2025.

“Entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria, Claudia Sheinbaum hace un año y cerca de dos meses, desde ese día me vine a La Quinta ‘La Chingada’ ubicada en Palenque, Chiapas“, señaló AMLO agregando que decidió irse debido a que se “retiró de la política activa”.

Además, recordó que su carrera inició alrededor de 1976 cuando apoyó a los indígenas chontales en Nacajuca. Un año después, en 1977, fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, donde aprendió a “trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Tan es así que en mi expediente en Gobernación, en 1979, hay un reporte del temible policía Nazar Haro acusándome que era comunista porque estaba defendiendo, apoyando, trabajando por los pobres; así comencé y así terminé, porque concluí mi mandato como presidente”.

Nazar Haro y su papel como director de seguridad

Retrato de Nazar Haro. (Especial)

En su video de aproximadamente 50 minutos, mencionó que el aparato de seguridad del Estado lo espió en la década de 1970 bajo la dirección de Miguel Nazar Haro.

En el pasado, el ex mandatario afirmó que el espionaje gubernamental ya no existe en México y que la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) responde a su compromiso de no vigilar a ciudadanos ni adversarios políticos.

El papel de Nazar Haro durante esa época, fue clave, ya que era director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1978 y 1982, periodo en el que se persiguió a opositores y figuras incómodas para los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), especialmente durante los mandatos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.

A través de este organismo, se documentaron acciones de represión que incluyeron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, particularmente contra integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros movimientos armados.

Durante la Guerra Sucia se violaroin los derechos de muchas personas por órdenes de exmandatarios como Luis Echeverría. (EFE/Mario Guzmán)

La llamada Guerra Sucia en México contó con grupos como la Brigada Blanca, dirigida por Nazar Haro y otros mandos, que operó en al menos siete estados e implementó tácticas paramilitares para localizar y neutralizar a la oposición armada.

Testimonios recopilados por diferentes medios describen prácticas sistemáticas de tortura en instalaciones oficiales. Un exguerrillero identificado como Rubén Melitón Ramírez González narró que le aplicaban toques eléctricos con una picana, le echaban agua fría y lo golpeaban con una barra, además de asegurar que le introdujeron un pequeño cable con corriente eléctrica en su aparato reproductor.

La represión de la Liga Comunista 23 de Septiembre respondió a los intentos de disolver toda disidencia política mediante dispositivos secretos del Estado. Las acciones incluyeron la infiltración en zonas educativas, fabriles y obreras para frenar la difusión de ideas subversivas y publicaciones críticas, como el periódico “Madera”.

Los archivos oficiales y los testimonios de víctimas exponen el papel directo de Nazar Haro en graves violaciones de derechos humanos. Pedro Cassian Olvera, citado por Infobae y la escritora Elena Poniatowska, documentó: “Fui aprehendido por la Dirección Federal de Seguridad, donde se me desnudó, se me golpeó y luego se me hicieron múltiples torturas eléctricas y físicas”.

El presidente López Obrador reafirmó su postura: “Cuando llegamos decidimos terminar con el espionaje, nosotros no espiamos a nadie”. Insistió en que la desaparición de organismos y prácticas de vigilancia ilegal demuestra un cambio frente a los abusos que marcaron décadas anteriores de la vida política nacional.