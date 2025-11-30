¿Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori? Se filtra el nombre del eliminado de La Granja VIP del próximo 30 de noviembre

Las especulaciones no paran y los fans del reality creen que Lis Vega y Fabiola Campomanes podrían ser las próximas eliminadas. (IG: @lagranjavipmx)

En la séptima semana de La Granja VIP, las nominaciones estuvieron marcadas por tensiones, estrategias y alianzas fracturadas entre los participantes.

En un principio, los nominados oficiales para de la semana eran Alberto del Río, Lis Vega, Kim Shantal y Fabiola Campomanes; sin embargo, las estrategias dierpn un giro inesperado tras la salvación de Shantal.

Kim Shantal modifica la placa de nominados tras ganar ‘La Salvación’

Tras la victoria de Kim Shantal en la prueba denominada ‘La Salvación’, la dinámica dentro de la competencia experimentó cambios significativos en las estrategias de los participantes.

La participante decidió formar una alianza con Alfredo Adame y Eleazar Gómez, con el objetivo de nominar a Sergio Mayer Mori. La decisión de grupo surge en un momento donde el hijo de Bárbara Mori ha llamado la atención de los demás concursantes, particularmente desde la salida de Kike Mayagoitia.

La séptima eliminación de la temporada se definirá tras el cierre de las votaciones, programado para el domingo 30 de noviembre. Los concursantes que permanecen en riesgo son Lis Vega, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, quienes enfrentan la incertidumbre de abandonar la competencia.

Filtran al siguiente eliminado de La Granja VIP

Las especulación en redes sociales se ha centrado especialmente en Lis Vega y Fabiola Campomanes, ya que internautas consideran que ambas participantes cuentan con un respaldo limitado en las votaciones, lo que las posiciona como las principales candidatas a abandonar el reality.

Por lo tanto, el granjero que saldría de La Granja VIP este domingo 30 de noviembre estaría entre Lis Vega y Fabiola Campomanes, pues algunas votaciones posicionan a Alfredo Adema y Sergio Mayer Mori como los favoritos a quedarse.

Mientras las especulaciones siguen y la tensión aumenta, los nominados se enfrentan enfrentan el alto nivel de presión y las divisiones internas que se viven en la competencia, con alianzas y estrategias que cambian semana a semana.

Cómo es la dinámica de eliminación en La Granja VIP

La dinámica de eliminación se mantiene como uno de los momentos más esperados de cada semana. La transmisión de la gala de eliminación está prevista para las 20:00 horas a través de Azteca Uno, con la conducción de Adal Ramones, quien será el responsable de anunciar el resultado de las votaciones y revelar la identidad del eliminado.

A lo largo de la temporada, la competencia ha visto salir a varios participantes, y la lista de eliminados se ampliará este domingo con el séptimo expulsado. La atención del público se mantiene en los cuatro nominados, mientras las filtraciones y las preferencias expresadas en redes sociales continúan alimentando el debate sobre quién será el próximo en abandonar el reality show.