Sorteo Superior 2865: Resultados y premios de la Lotería Nacional 28 de noviembre 2025

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

El diseño del billete de
El diseño del billete de este sorteo hace homenaje al 49° Aniversario de la Revista del Consumidor de la Profeco.

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 28 de noviembre de 2025

  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 23649
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 36609
  • Premio de 275 mil pesos: 30834
  • Premio de 275 mil pesos: 28474
  • Premio de 275 mil pesos: 22232
  • Premio de 275 mil pesos: 36819
  • Premio de 144 mil pesos: 12033
  • Premio de 144 mil pesos: 08983
  • Premio de 144 mil pesos: 36934
  • Premio de 144 mil pesos: 23041
  • Premio de 90 mil pesos: 18013
  • Premio de 90 mil pesos: 37118
  • Premio de 90 mil pesos: 26972
  • Premio de 90 mil pesos: 52048
  • Premio de 90 mil pesos: 47210
  • Premio de 90 mil pesos: 03063
  • Premio de 90 mil pesos: 58744
  • Premio de 90 mil pesos: 15127
  • Premio de 90 mil pesos: 31424
  • Premio de 90 mil pesos: 08350

​​Los reintegros de esta noche son los números 4 y 9. Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

49 Años de la Revista del Consumidor

Desde hace 49 años, la Revista del Consumidor es un referente en México en materia de educación, orientación y defensa de los derechos de las personas consumidoras. Publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta revista nació en 1976 con el propósito de ofrecer información veraz, útil y accesible para fortalecer el poder de decisión de quienes consumen bienes y servicios en el país.

A lo largo de casi cinco décadas, la Revista del Consumidor ha evolucionado al ritmo de la sociedad mexicana. En sus páginas han convivido la divulgación científica y tecnológica con temas de consumo responsable, ahorro, sostenibilidad, nutrición, seguridad y derechos.

Además de edición impresa y digital, hoy cuenta con versiones audiovisuales y contenidos para redes sociales que amplían su alcance y promueven una cultura de consumo informado e inteligente entre todas las generaciones.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

