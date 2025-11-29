Ruta de la Nochebuena 2025 en Xochimilco: así será la experiencia navideña en CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, arrancó con la Temporada de Nochebuenas 2025. Crédito: Cuartoscuro.

Para los verdaderos amantes de la Navidad y quienes ya buscan nuevas formas de disfrutar la temporada, la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco aparece este 2025 como uno de los planes para sumergirse en ambiente festivo y vivir una experiencia diferente.

La propuesta navideña combina naturaleza, historia, tradición y luce como el favorito de quienes esperan todo el año para celebrar con luces, colores y buenas historias.

¿Cómo será la Ruta de la Nochebuena?

La Ruta de la Nochebuena conjuga todo el espíritu decembrino en una jornada diseñada para envolver a los asistentes en una atmósfera cálida y llena de magia.

A lo largo del recorrido se visitará un invernadero especializado en nochebuenas, donde expertos contarán el origen y características de la flor mexicana por excelencia para estas fechas.

(Prensa Ciudad de México)

Durante la experiencia, los visitantes disfrutarán de:

Explicación guiada sobre la planta de nochebuena.

Caminata y trayecto acompañados por villancicos navideños.

Relatos sobre la historia de Xochimilco y sus tradiciones.

Alimentos y bebidas incluido s, para no perder detalle y disfrutar del recorrido sin preocupaciones.

Visita a una villa navideña iluminada.

Paseo rodeado de luces y espacios decorativos para tomarse fotografías.

Pastorela especialmente producida para la ruta, con toques de humor y guiños a la cultura local.

Posada tradicional, con piñata, dulces y sorpresas para chicos y grandes.

La ruta está pensada como una experiencia integral, que no solo resalta el encanto de la temporada, sino que acerca a los visitantes a la riqueza natural y cultural de Xochimilco.

(Prensa Ciudad de México)

¿Cuáles son las fechas, horarios y ubicación?

La Ruta de la Nochebuena está programada para realizarse durante la temporada decembrina de 2025.

Los recorridos se llevarán a cabo en horarios especiales:

El primero inicia en el amanecer, a las 4:30 horas

Otra opción se realiza por la tarde, a partir de las 16:00 horas.

El punto de encuentro es el tradicional entorno de Xochimilco, un espacio ya conocido por su riqueza natural y su valor cultural.

Vista general de la venta de flores para Nochebuena el 5 de diciembre de 2020, en un mercado de la alcaldía de Xochimilco, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Cada ruta partirá desde un punto estratégico del embarcadero, llevando a los asistentes a través de canales e invernaderos emblemáticos de la zona.

¿Cuánto cuesta la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco?

El costo de la Ruta de la Nochebuena 2025 es de mil 199 por persona.

Los boletos deben adquirirse a través de la plataforma Boletopolis donde los interesados pueden elegir horario y fecha según disponibilidad.