Rojo de la Vega compara proceso de destitución con caso de López Obrador en el 2005

Diputados de Morena buscan destituir a la alcaldesa de Cuauhtémoc por presunta participación en la marcha de la Generación Z. (Cuartoscuro)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega compartió un video en sus redes sociales señalando que la posibilidad de ser destituida de su cargo “es probable, tienen mayoría, no necesitan pruebas porque ya tomaron la decisición antes de siquiera escuchar”.

Esta declaración está relacionada a lo que propone el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para que abandone su cargo porque, tienen pruebas que la vinculan con grupos de choque que participaron en la marcha de la autonombrada “Generación Z”, el pasado 15 de noviembre.

Rojo de la Vega señala que a situación política en la que se encuentra no es algo nuevo: “México ya lio vio antes, en el 2005 el fundador de Morena —También ex presidente de México— Andrés Manuel López Obrador enfrentó un juicio político, él señaló que era un ataque para callarlo, para quitarlo del camino, para destruirlo políticamente, 20 años después, los que se decían perseguidos se convirtieron en perseguidores y ahora quieren hacer lo mismo... conmigo".

Las presuntas pruebas que vinculan a Rojo de la Vega asegura son: “Un montaje burdo”

Crédito: X(@GPMorenaCdMex)

La alcaldesa subrayó que las supuestas pruebas presentadas por la bancada de Morena en su contra consisten en “supuestas pantallas de Whatsapp” y documentos que, a su juicio, son “montajes fabricados por dirigentes del sistema corrupto de Morena".

Pruebas y señalamientos de Morena:

Tras la manifestación del 15 de noviembre donde se registraron actos violentos y personas heridas, los diputados de Morena acusan a Rojo de la Vega de:

Amenazar a comerciantes ambulantes para acudir a la marcha bajo amenazas de retirarles puestos y permisos para vender.

Financiar al grupo de choque, conocido como “Bloque Negro”.

Participar en la organización de la protesta de la Generación Z.

Sobre la difusión de un video donde un supuesto comerciante afirma haber acudido a la marcha bajo presión, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que en la grabación no se menciona su nombre y que no se presentan pruebas al respecto.

La alcaldesa subrayó que “nunca he obligado ni obligaré nadie a asistir a una manifestación”. Además, sostuvo que su vínculo con los mercados y el sector comercial se mantiene dentro del marco legal y reiteró que cualquier acusación debe acreditarse conforme a la ley.

X(@GPMorenaCdMex)

El diputado Paulo Emilio García Gónzalez fue quien solicitó la destitución de la edil ante el pleno capitalino, durante su intervención, afirmó tener pruebas que muestran la participación de Rojo de la Vega en la marcha y señaló la supuesta relación entre un líder de comerciantes al que acuso de ser quien controla el comercio en el Centro Histórico:

“Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes y secretario adjunto de la presidencia actualmente vigente del PRI de la CDMX...es un operador y un aliado central de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, sus tres hijos están vinculados a ella.”

Respecto a esto, la líder de Cuauhtémoc reafirmó en su último vídeo desconocer los mensajes de Whatshapp “inventos, un montaje burdo fabricado por algunos dirigentes del sistema corrupto de Morena desde el Congreso”.

“Hoy soy yo, mañana pueden ser ustedes”, dijo AMLO en 2005

Crédito: X(@AlessandraRdlv)

En su video, Rojo de la Vega expresó además que el proceso en su contra ejemplifica una tendencia autoritaria que amenaza a otros sectores de la sociedad, incluyendo opositores, periodistas y comerciantes. “Si hoy destituyen a una alcaldesa sin una sola prueba, mañana pueden destituir a quien sea”, sostuvo.

La alcaldesa afirmó que las acciones políticas emprendidas en su contra “no son un debate ni el ejercicio democrático”, y atribuyó la ofensiva a una línea directa desde instancias superiores. Al dirigirse a la ciudadanía, resaltó: “No me van a callar, no me van a doblar. Si me quitan el cargo, sepan que no me van a quitar mi voz”.

Luego de reiterar que no teme a las consecuencias políticas, Rojo de la Vega llamó a la sociedad a resistir lo que definió como prácticas de persecución política, recordando la experiencia del propio López Obrador durante su proceso de desafuero. Cerró con un mensaje dirigido a sus seguidores y a todos los habitantes de la capital: “Mientras ustedes me quieran, yo voy a aguantar lo que tenga que aguantar y voy a caminar con ustedes hasta el final”.

Por su parte, tras la difusión del material audiovisual de la edil, el Grupo Parlamentario de Morena en CDMX compartió el video en ‘X’, adelantaron que:

“Le vamos a dar gusto a la alcaldesa. Mañana en La Chilanguera —Conferencia de prensa de los legisladores— más pruebas de la operación prianista el 15 de noviembre".

Cabe recordar que Morena esta trabajando en la instalación de la Comisión Especial de Seguimiento para investigar a fondo la violencia registrada en la protesta.