Pastorela barroca en CDMX: fechas, sede y qué esperar de la función navideña este 2025

Familias mexicanas reunidas en Nochebuena disfrutando ponche y villancicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan un plan navideño que una teatro, historia y tradición, diciembre ofrece una oportunidad perfecta en la Ciudad de México.

Una pastorela barroca con funciones en un recinto histórico, lista para conquistar a públicos de todas las edades con su mezcla de música, humor y cultura. La invitación es especial para quienes disfrutan el ambiente decembrino y desean vivir una experiencia escénica auténtica con sabor a época virreinal.

¿Cómo será la pastorela?

La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano une fuerzas con el Museo Casa del Risco para presentar “La noche más venturosa, la pastorela más barroca de México” escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi.

Familias mexicanas reunidas en Nochebuena disfrutando ponche y villancicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta puesta en escena destaca por su enfoque histórico y festivo, retomando elementos del teatro novohispano.

Quienes asistan podrán disfrutar de:

Ambientación original en los espacios históricos del Museo Casa del Risco .

Actuaciones que reviven la tradición de la pastorela barroca en México.

Escenografía, vestuario y música en vivo inspirados en la época colonial.

Diálogos y situaciones cargadas del humor y tono que caracterizan a estas historias navideñas.

Un formato apto para familias, estudiantes y aficionados al teatro clásico.

El evento promete sorprender tanto a quienes se acercan por curiosidad como a quienes siguen cada año la cartelera del teatro navideño tradicional.

En el Zócalo de la Ciudad de México se realizó la tradicional Verbena Navideña. Crédito:Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Cuándo y dónde ver la pastorela barroca en CDMX

Las funciones de “La noche más venturosa” se celebrarán en las siguientes fechas y horarios:

18, 19 y 20 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas

21 de diciembre a las 18:00 horas.

El escenario será el Museo Casa del Risco, en Plaza San Jacinto 5 y 15, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La Verbena Navideña del Zócalo de la Ciudad de México se inauguró desde el pasado martes 17 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué se sabe de los boletos?

Los boletos para la pastorela cuentan con promoción especial de 2x1 en entradas para estudiantes y personas con credencial de INAPAM presentando identificación vigente.

La función está pensada para que las familias y amantes de la Navidad se reúnan junto al árbol, canten villancicos y revivan los valores y la magia de la temporada, en un escenario patrimonial lleno de historia y arte escénico.

¿Dónde está el museo?

El Museo Casa del Risco se encuentra ubicado en: San Jacinto 5, San Ángel TNT, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX.