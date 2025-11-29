México

Pastorela barroca en CDMX: fechas, sede y qué esperar de la función navideña este 2025

Aquí te presentamos todos los detalles para vivir un diciembre diferente con arte, música y tradición

Guardar
Familias mexicanas reunidas en Nochebuena
Familias mexicanas reunidas en Nochebuena disfrutando ponche y villancicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan un plan navideño que una teatro, historia y tradición, diciembre ofrece una oportunidad perfecta en la Ciudad de México.

Una pastorela barroca con funciones en un recinto histórico, lista para conquistar a públicos de todas las edades con su mezcla de música, humor y cultura. La invitación es especial para quienes disfrutan el ambiente decembrino y desean vivir una experiencia escénica auténtica con sabor a época virreinal.

¿Cómo será la pastorela?

La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano une fuerzas con el Museo Casa del Risco para presentar “La noche más venturosa, la pastorela más barroca de México” escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi.

Familias mexicanas reunidas en Nochebuena
Familias mexicanas reunidas en Nochebuena disfrutando ponche y villancicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta puesta en escena destaca por su enfoque histórico y festivo, retomando elementos del teatro novohispano.

Quienes asistan podrán disfrutar de:

  • Ambientación original en los espacios históricos del Museo Casa del Risco.
  • Actuaciones que reviven la tradición de la pastorela barroca en México.
  • Escenografía, vestuario y música en vivo inspirados en la época colonial.
  • Diálogos y situaciones cargadas del humor y tono que caracterizan a estas historias navideñas.
  • Un formato apto para familias, estudiantes y aficionados al teatro clásico.

El evento promete sorprender tanto a quienes se acercan por curiosidad como a quienes siguen cada año la cartelera del teatro navideño tradicional.

En el Zócalo de la
En el Zócalo de la Ciudad de México se realizó la tradicional Verbena Navideña. Crédito:Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Cuándo y dónde ver la pastorela barroca en CDMX

Las funciones de “La noche más venturosa” se celebrarán en las siguientes fechas y horarios:

  • 18, 19 y 20 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas
  • 21 de diciembre a las 18:00 horas.

El escenario será el Museo Casa del Risco, en Plaza San Jacinto 5 y 15, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La Verbena Navideña del Zócalo
La Verbena Navideña del Zócalo de la Ciudad de México se inauguró desde el pasado martes 17 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué se sabe de los boletos?

Los boletos para la pastorela cuentan con promoción especial de 2x1 en entradas para estudiantes y personas con credencial de INAPAM presentando identificación vigente.

La función está pensada para que las familias y amantes de la Navidad se reúnan junto al árbol, canten villancicos y revivan los valores y la magia de la temporada, en un escenario patrimonial lleno de historia y arte escénico.

¿Dónde está el museo?

El Museo Casa del Risco se encuentra ubicado en: San Jacinto 5, San Ángel TNT, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX.

Temas Relacionados

PastorelaBarrocoMuseo Casa del RiscoNavidad 2025Agenda cultural

Más Noticias

Joven es apodada como Lady Centavos’ al no pagar taxi de app tras pelear con chofer por redondeo del precio

La pasajera se viralizó tras discutir con el conductor por el redondeo de unos centavos, lo que terminó en su negativa a pagar el viaje

Joven es apodada como Lady

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

Los primeros informes de seguridad indican que los posibles responsables de esta agresión serían sicarios que viajaban en una motocicleta

Una mujer y dos hombres

Popocatépetl registró 33 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 33 exhalaciones en

Bolo Fest 2025: cuántos asistentes se esperan en el desfile navideño de este sábado

Se esperan más de 700 mil asistentes para disfrutar de globos monumentales, carros alegóricos y bandas internacionales

Bolo Fest 2025: cuántos asistentes

Cómo hacer dulce de tejocote con guayaba alto en vitamina C y reducido en azúcar

Disfruta de este postre sin culpa en estas fiestas decembrinas

Cómo hacer dulce de tejocote
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Goofy” seguirá en prisión

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

ENTRETENIMIENTO

Zootopia 2 llegó a México:

Zootopia 2 llegó a México: cuántas escenas post créditos tiene, de qué tratan y por qué podrían cambiarlo todo

Billy Idol posible setlist en CDMX: los clásicos que podría cantar en su concierto, más allá de “Dancing With Myself”

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Alfredo Adame va contra Kim Shantal

Ruta de la Nochebuena 2025 en Xochimilco: así será la experiencia navideña en CDMX

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

DEPORTES

Auténticos Tigres se coronan campeones

Auténticos Tigres se coronan campeones de la Onefa tras Final cardíaca ante Borregos del Tec de Monterrey

América reconoce comunicación con la Comisión de Arbitraje tras la polémica en la Ida contra Rayados

Pasajera es bautizada como ‘Lady Aeropuerto’ por reclamar reembolso tras dar mal la dirección: “Que me lleve a la otra terminal”

Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León