El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

Andrés Lillini, el hombre clave en la victoria de México sobre Argentina. crédito: X/ @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-17 dio un golpe de autoridad en el Mundial de Qatar 2025 al eliminar a Argentina en tanda de penales. El partido, que terminó 2-2 en tiempo regular, tuvo como héroes a Luis Gamboa, autor de un doblete, y al arquero Santiago López, quien atajó un penal y convirtió el tiro decisivo.

La victoria no solo significó avanzar a octavos de final, sino también enviar un mensaje claro: el proyecto juvenil de México está vivo y empieza a dar resultados.

En medio de la celebración, una imagen captó la atención: un conmovido Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores de la FMF, se acerca a Jonathan Grajales, mientras el joven jugador ondea una bandera de México.

Cuál fue la reacción en redes a la emotiva foto entre Lillini y Grajales

La foto conmovió a usuarios seguidores del trabajo del estratega, además se convirtió en símbolo de unidad y respaldo institucional. No se trató de un gesto casual, sino de la representación de un proyecto que busca consolidar a México como potencia juvenil.

Foto: CUARTOSCURO

La reacción de la afición y los medios ante la foto fue positiva. Se interpretó como un gesto de respaldo y continuidad, mostrando que la Federación Mexicana de Fútbol actualmente se encuentra apostando por un proyecto integral.

En un contexto donde los fracasos recientes habían generado dudas, la victoria contra Argentina y la imagen de Lillini con Grajales ofrecen confianza en que el camino está bien trazado.

La importancia de esta aparición radica en que Lillini no es entrenador de la categoría, sino Carlos Cariño. Lo cierto es que se ha convertido en el arquitecto indiscutible del proceso que permitió reunir a esta generación.

Su rol ha sido diseñar estrategias de scouting global, definir perfiles técnicos y físicos por posición y convencer a talentos con raíces mexicanas en distintas ligas de integrarse al proyecto. Su presencia junto a Grajales refuerza la idea de que en su esquema el trabajo de cancha y el trabajo estructural se encuentran alineados.

Cuáles han sido las mayores aportaciones y logros de Andrés Lillini a lo largo de su carrera

Dentro de los esfuerzos más importantes de su gestión se encuentra el impulso de la regla de menores de la Liga MX, que exige a los clubes dar un tiempo mínimo de juego a futbolistas jóvenes en Primera División.

Además de su labor actual en selecciones menores, Lillini ya había dejado huella en el futbol mexicano durante su etapa en Pumas UNAM, donde dio confianza y continuidad a jóvenes como Alan Mozo, Johan Vásquez y Erik Lira, quienes se consolidaron en primera división e incluso llegaron a la Selección Mayor o al futbol europeo.

Lilini buscará un buen defensa para suplir a Johan Vázquez (Foto: Twitter/@PumasMX)

Esa experiencia como formador en clubes se refleja ahora en su visión de largo plazo con México, donde busca que talentos como Vargas, Hernández, Elías Montiel y Gilberto Mora sean la base rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028 y el Mundial de 2032.

Desde su llegada en mayo de 2023, ha impulsado nombres como el de Obed Vargas (Seattle Sounders) y Davian Hernández, además de dar seguimiento a jóvenes como Elías Montiel y Gilberto Mora.

La victoria de México Sub-17 frente a Argentina no sólo fue un resultado deportivo, sino también un triunfo del proyecto formativo que lidera Andrés Lillini. La foto con Jonathan Grajales se convirtió en el símbolo de un proceso que busca transformar el futuro del futbol mexicano, sustentado en un scouting profundo y en su experiencia previa como formador de talentos en Pumas.