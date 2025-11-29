Joven es apodada como Lady Centavos’, peleó con chofer por redondeo de precio y se bajó sin pagar taxi de app

El chofer explicó que ajustó la cantidad a $90 por falta de cambio, lo que desató la discusión grabada en TikTok.

La discusión entre una joven pasajera y un conductor de taxi de aplicación se volvió viral luego de que el chofer, identificado en TikTok como Luis Castillo, difundiera el momento en que la cliente se negó a pagar el viaje completo debido a un redondeo de $89.70 a $90 pesos. El clip, que rápidamente superó el millón de reproducciones, generó todo tipo de reacciones y desató el apodo con el que la bautizaron en redes: “Lady Centavos”.

En el video, el conductor notifica a la pasajera que el viaje asciende a $90 pesos, explicando que la aplicación marcó $89.70, por lo que redondeó la cifra debido a no contar con los 30 centavos restantes. La joven respondió de inmediato cuestionando el ajuste: “¿Y por qué lo redondeas a $90 y no a $89.50?”, iniciando así una discusión que escaló rápidamente.

El chofer trató de justificar el redondeo indicando que es una práctica común cuando los montos pasan de los 50 centavos, y además insistió en que no tenía cambio exacto. Sin embargo, la pasajera continuó reclamando que el redondeo debía consultarse y afirmó que en algunos establecimientos preguntan antes de hacerlo.

Usuarios criticaron la actitud de la joven, quien aseguró que el conductor debía consultarle antes de ajustar el monto.

Ante la negativa de la joven, el conductor le ofreció pagar únicamente los $89.70, pero ella replicó que, si podía “poner el precio que quisiera”, entonces prefería no pagar nada.

Finalmente, la pasajera descendió del vehículo sin liquidar el servicio, asegurando entre risas que el conductor estaba “sacando dinero de centavo en centavo a las personas”. El chofer, visiblemente molesto, le indicó que la exposición del caso quedaría grabada “por no pagar ni los $89.70”.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron de inmediato, criticando la actitud de la joven y llenando la sección de comentarios con frases como “Mi amiga la menos hambreada” o “De centavo en centavo se le fue la vergüenza”. Mientras algunos defendieron que el conductor debió pedir permiso antes de redondear, la mayoría consideró que la pasajera actuó de manera exagerada al no pagar ni siquiera la tarifa marcada originalmente.

La joven se viralizó luego de negarse a pagar los $89.70 del viaje tras reclamar al conductor por redondear la tarifa al finalizar el trayecto. Crédito: TikTok / @Luis_Castillo1983

El caso se suma a la larga lista de incidentes entre usuarios y conductores de apps de transporte que constantemente generan discusión en redes sociales por diferencias mínimas en tarifas o malentendidos relacionados con la aplicación.