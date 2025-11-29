Flor Rubio explota y desata intensa pelea con Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares en Venga la Alegría. (Infobae México)

El matutino Venga La Alegría vivió un momento de máxima tensión y polémica durante su transmisión del viernes 28 de noviembre. Todo comenzó como un análisis más sobre el reality La Granja VIP, pero terminó en una inesperada discusión al aire entre Flor Rubio y Sergio Sepúlveda.

El cruce de palabras se viralizó en redes sociales y dejó a los televidentes preguntándose si la mala relación entre ambos conductores va más allá de la pantalla. Además de que, quedó demostrado que las emociones se pueden llevar al límite, cuando se trata de analizar un reality show.

¿Cómo comenzó la pelea entre Flor y Sergio?

Todo ocurrió durante la sección de análisis del reality La Granja VIP. El tema central era la estrategia que está llevando la actriz Fabiola Campomanes dentro de la competencia y su cercanía con Sergio Mayer Mori.

Sergio Sepúlveda señaló que Campomanes no estaba en un retiro espiritual, sino en una competencia donde debía mostrar estrategia, sugiriendo que existía una alianza con Mayer Mori —quien, según Sepúlveda, ya tenía una relación previa con ella fuera del programa.

Flor Rubio intervino para defender a Fabiola Campomanes, asegurando que “es la única participante que ha sido congruente”.

Sus colegas rápidamente le recordaron que la actriz ha estado muy próxima a Mayer Mori, una situación que ha alimentado rumores sobre juego en equipo y estrategias encubiertas, previas al inicio del programa.

El debate sube de tono

¿La despidieron de Venga La Alegría? Flor Rubio rompe en llanto en programa en vivo: “Se están burlando de mí” (Foto: TV Azteca)

La discusión subió de tono cuando Sergio Sepúlveda lanzó una pregunta directa: “¿Son amigos fuera de cámara Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori?, ¿se habrán enterado que uno y otro iban a entrar al proyecto?” y anticipó: “Voy a cambiar de tema porque nos vamos a pelear”.

Lejos de buscar eludir la polémica, Rubio respondió de forma contundente: “

A mí no me estés cuestionando. Yo sí me quiero pelear contigo. ¡No te tengo miedo, Sergio!”.

El intercambio, transmitido completamente en vivo, sorprendió al resto del elenco y generó murmullos en el foro. Un silencio incómodo de unos segundos se respiró tanto en el lugar, como en los hogares de todos aquellos que estaban atentos al televisor.

¿Pelea armada o genuina?

La conversación entre Flor Rubio y Ricardo Casares se salió de control. (TV Azteca)

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse. Para muchos, la pelea fue una muestra de rivalidad genuina y no un show armado. Los clips y memes inundaron Twitter y TikTok, mientras los fans debatían si los conductores sólo “subieron el rating” o si existe una verdadera tensión fuera de cámaras.

Otros señalaron el momento como una muestra de profesionalismo: al final del segmento, ambos lograron retomar el diálogo y continuar con el programa como si nada hubiera pasado.

En el contexto actual de la televisión, donde la competencia por la audiencia es más feroz que nunca, los momentos de tensión en vivo pueden convertirse en viralidad espontánea. Para Venga La Alegría, la interacción entre Flor Rubio y Sergio Sepúlveda —con un “¡no te tengo miedo!” en horario estelar— ya es uno de los momentos más comentados del matutino.

Sin embargo, también queda de manifiesto que La Granja VIP ha logrado encender las pasiones tanto de televidentes, como de comentaristas profesionales. El reality show terminará el mes siguiente, justo antes de las fiestas decembrinas.