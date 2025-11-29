Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

Los primeros reportes de la autoridad indican que existen al menos cuatro personas muertas y seis más heridas por esta agresión sin mediar palabra | Imagen Ilustrativa Infobae

Un violento ataque armado perpetrado en la madrugada del 29 de noviembre en el bar La Resaca, ubicado en la colonia El Llano —Primera Sección— del municipio de Tula, Hidalgo dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y seis más heridas, según el último reporte oficial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, estatales y federales, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego contra quienes estaban dentro, sin mediar palabra, lo que generó una escena de terror.

Al llegar, los policías municipales encontraron cuatro cuerpos al interior del bar; posteriormente, y según fuentes extraoficiales de medios locales, dos personas que habían sido trasladadas a hospitales murieron por las heridas que presentaban.

Vecinos alertaron al número de emergencia 911 tras escuchar múltiples disparos. Patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Tula arribaron al lugar, acordonaron la zona y solicitaron apoyo, mientras se desplegaban unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH) y de la Guardia Nacional (GN) para rastrear a los responsables.

Al lugar llegaron efectivos de la Guardia Nacional, Policía Municipal de Tula y Policía Estatal de Hidalgo | Guardia Nacional

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas públicamente.

Sobre esa línea, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) resguarda la escena, realiza el levantamiento de indicios balísticos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha señalado detenidos por el ataque en La Resaca. La PGJEH y fuerzas federales informaron que analizan casquillos, cámaras de seguridad del área y testimonios de testigos para dar con los responsables. Además, el acceso al bar ya fue asegurado para resguardar posibles evidencias.

Tula, zona de disputa por el control criminal

Autoridades locales han señalado que Tula de Allende ha sido escenario de una pugna territorial entre facciones delictivas vinculadas al robo de combustible, extorsión, narcomenudeo y homicidios con violencia extrema. En audiencias recientes ante la Legislatura estatal, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo atribuyó la actual ola de violencia a la fragmentación del grupo conocido como “Los H” y la agrupación rival “Los Solas”.

Las autoridades han identificado que Tula es un municipio caracterizado por temas de narcomenudeo y extorsión recurrente | X / @SSP_Hidalgo

Tras la detención de su líder histórico en marzo pasado, estas facciones han buscado reacomodar posiciones, modificar rutas de operación y retomar zonas de influencia, lo que ha generado enfrentamientos directos y agresiones indiscriminadas contra civiles.

El año pasado se documentaron múltiples homicidios relacionados con ambas organizaciones, lo que generó una movilización de tropas y operativos de seguridad en la región. A pesar de estos esfuerzos, la violencia sigue propiciando ejecuciones, asesinatos y ataques contra establecimientos públicos como bares y cantinas.