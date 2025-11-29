Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

El cantante cerró el primer día de actividades en el Flow Fest 2025. (Ocesa)

J Balvin anunció una segunda fecha para su espectáculo “Back to the Rayo” en la Ciudad de México. El concierto se realizará el viernes 15 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes.

La venta anticipada de boletos comenzará el 1 de diciembre a las 11:00 horas exclusivamente para clientes Banamex, mientras que la venta general se habilitará el 2 de diciembre también a las 11:00 horas.

No se contemplan ventas especiales, por lo que no estarán disponibles modalidades como Beyond, Priority o Fans.Los boletos podrán adquirirse a través de Ticketmaster.

Precios para J Balvin en CDMX

J Balvin volverá a México en Mayo del 2026. (Infobae México)

Los precios, ya con cargos, son los siguientes:

Pista, $2,170 pesos mexicanos

Nivel B, $2,827.25 pesos mexicanos

Nivel C, $2,083.25 pesos mexicanos

Nivel D, $1,463.25 pesos mexicanos

Nivel E, $1,066.50 pesos mexicanos

Los compradores tendrán opción de 3 meses sin intereses utilizando tarjetas de crédito Banamex para compras superiores a $3,000 pesos mexicanos.

Precios para J Balvin en Guadalajara y Monterrey

El cantante colombiano J Balvin se presenta durante el festival de música Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Además de CDMX, el colombiano escogió a Monterrey y Guadalajara como sedes para su tour por el país. Aquí los precios:

Guadalajara

General A: $2 mil 827.25 pesos mexicanos

Grada Preferente B: $2 mil 207.25 pesos mexicanos

Grada Preferente C: $2 mil 83.25 pesos mexicanos

Planta Baja: $1 mil 351.50 pesos mexicanos

Platea: $1 mil 215.25 pesos mexicanos

Planta Alta: $1 mil 41.50 pesos mexicanos

Monterrey:

Platino: $3 mil 239 pesos mexicanos

Doritos: $3 mil 239 pesos mexicanos

Coke Studio: $3 mil 239 pesos mexicanos

McCormick: $3 mil 239 pesos mexicanos

Oro: $2 mil 498 pesos mexicanos

Megacable: $2 mil 498 pesos mexicanos

Plus Ultra: $2 mil 498 pesos mexicanos

Banco Azteca: $2 mil 498 pesos mexicanos

Cancha VIP: $2 mil 122 pesos mexicanos

Barrera: $1 mil 996 pesos mexicanos

Discap: $1 mil 921 pesos mexicanos

Butaca: $1 mil 921 pesos mexicanos

Cancha General: $1 mil 745 pesos mexicanos

Super Palco: $1 mil 620 pesos mexicanos

Preferente: $1 mil 369 pesos mexicanos

Luneta: $1 mil 206 pesos mexicanos

Balcón: $980 pesos mexicanos

La carrera de J Balvin y sus más grandes éxitos

(@jbalvin)

El ascenso de J Balvin como referente del reguetón latino marcó una transformación profunda en la escena musical mundial. El artista colombiano ganó proyección internacional con éxitos que redefinieron los ritmos urbanos e integraron el idioma español en las listas globales de popularidad. Se consolidó en 2014 tras el lanzamiento de “6 AM”, tema que contó con la colaboración de Farruko y figuró entre las canciones más escuchadas en América Latina y Estados Unidos.

La carrera de José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, comenzó en Medellín, Colombia, y desde sus primeros sencillos atrajo la atención de productores internacionales. “Mi gente”, estrenada en 2017 con la participación de Willy William, rompió fronteras al posicionarse en el primer puesto del ranking mundial de Spotify. La incorporación posterior de Beyoncé en el remix impulsó aún más la canción, llevándola al top 10 de la lista Hot 100 de la revista Billboard.