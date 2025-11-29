México

Cómo hacer dulce de tejocote con guayaba alto en vitamina C y reducido en azúcar

Disfruta de este postre sin culpa en estas fiestas decembrinas

Una opción de postre proveniente de la gastronomía indígena. (Wiki Commons)

Las frutas en almíbar son un postre popular en México. Suelen prepararse con frutas de temporada, por ejemplo, en diciembre se usan suelen usar tejocotes, guayabas y camotes con piloncillo y canela para prepararlo.

A continuación, te compartimos una receta ideal para disfrutar de este delicioso postre reducido en azúcar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulce de tejocotes con guayaba | Receta

Tiempo de preparación

Preparar este dulce lleva aproximadamente 1 hora y 40 minutos en total:

  • 15 minutos para lavar, pelar y partir los tejocotes y guayabas.
  • 10 minutos para hervir y pelar los tejocotes.
  • 1 hora para cocer todos los ingredientes juntos en almíbar reducido.
  • 15 minutos de reposo para permitir que los sabores se integren antes de servir.

Ingredientes

  • 1 kilo de tejocotes frescos
  • 1 kilo de guayabas maduras
  • Piloncillo al gusto (sugerencia: 100 g para mantener bajo el nivel de azúcar)
  • Stevia a gusto (opcional, sólo si deseas un plus de dulzor)
  • 1 rama de canela
  • 4 clavos de olor
  • 2 estrellas de anís
  • 1 litro de agua
  • Cáscara de 1 naranja (opcional)
Guayaba en almíbar, un postre casero con textura suave y un equilibrio perfecto entre dulzura y el sabor natural de la fruta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

  1. Lava los tejocotes y las guayabas.
  2. Corta las guayabas en cuartos y reserva.
  3. Vierte los tejocotes en una cacerola con agua suficiente (no el litro de la receta) y cocínalos de 8 a 10 minutos. Retira del agua, déjalos enfriar y pélalos.
  4. En una olla grande, vierte el litro de agua, las especias (canela, clavo, anís estrella, cardamomo) y la cáscara de naranja. Lleva a ebullición.
  5. Incorpora los tejocotes pelados y deja cocer a fuego medio-bajo durante 10 minutos.
  6. Añade el piloncillo rallado o en trozos, mezcla hasta que se disuelva.
  7. Agrega las guayabas cortadas y continúa la cocción durante 30–40 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que la fruta esté suave y el líquido ligeramente almibarado.
  8. Prueba el almíbar. Si prefieres un dulzor extra, añade un poco de stevia. Cocina 10 minutos más para integrar los sabores.
  9. Deja reposar al menos 15 minutos fuera del fuego para que el postre tome cuerpo y los sabores se asienten. Sirve tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones tamaño postre, ideal para compartir en familia en las fiestas decembrinas.

El tejocote es la fruta de temporada en diciembre (Foto Segob/ Siap)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 200 g) contiene:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 0,3 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 17 g (estimado usando 120 g de piloncillo, sin stevia ni miel adicional)
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El dulce de tejocotes y guayaba bajo en azúcares puede conservarse en la heladera hasta 7 días, bien cubierto en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar la contaminación de olores.

Agricultura Colima

Tejocote y guayaba, frutas altas en vitamina C

De acuerdo con artículos publicados por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, tanto los tejocotes como las guayabas son frutas con alto contenido de vitamina C.

Los tejocotes también contienen calcio, hierro y complejo B, mientras que las guayabas son conocidas por tener hierro, calcio, potasio, manganeso y fósforo.

