Cazzu regaña a sus fans chilenos tras lanzar insultos contra Christian Nodal: “Pórtense bien” | Video

Cazzu ofreció un concierto en Chile como parte de su gira “Latinaje En Vivo”.

Durante la presentación de la rapera, ocurrieron dos momentos que se viralizaron en redes sociales: la argentina cantó “El hombre que yo amo” y sus fans habrían lanzado un insulto contra su ex Christian Nodal.

Cazzu regaña a sus fans chilenos tras insultos contra Christian Nodal

En redes sociales se viralizaron varios videos del concierto que Julieta Cazzuchelli -nombre real de la cantante- ofreció en Chile.

Entre estos, destacaron aquellos en donde se escucha al público insultar a Christian Nodal: “Cup**o Nodal”.

En un principio, Cazzu no se había percatado de lo que estaban gritando sus fans, pero conforme se unieron más y más, el insulto se escuchó al unísono. Fue entonces cuando ella les llamó la atención y les pidió que no la hicieran quedar mal.

“No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pórtense bien”, dijo.

Los fans de la cantante tomaron con humor la situación y ella continuó con su presentación.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo entre los internautas mexicanos. Mientras algunos bromearon al respecto, otros lamentaron que el escándalo sigue persiguiendo a la rapera argentina.

"Se dio cuenta tarde de lo que decían."

“Gracias Chile.”

“Me mata cuando se dio cuenta y entendió lo que gritaban."

“Pobre Cazzu primero apoyando lo que dicen y después se da cuenta.”

“Chile hace justicia por Cazzu e Inti.”

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

Cazzu sorprende con su interpretación de “El hombre que yo amo”

La rapera argentina decidió incluir en su setlist un cover de un artista de cada país que visitó con su gira y Chile no fue la excepción.

Cazzu interpretó un icónico tema de Myriam Hernández: “El hombre que yo amo”.

El momento se viralizó en redes sociales y la artista chilena respondió con un halago: “Hermosa (emojis de corazón)”.

La cantante ofreció un concierto en Chile como parte de su gira "Latinaje en vivo" . TikTok: @cazzuglobal

Mientras que los fans de la cantante aplaudieron su talento y lanzaron comentarios sarcásticos en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

"Honor a quien honor merece y quien mejor que la gran Cazzu para homenajear a Myriam Hernández."

“Hermosa y sin ópera desde los 4 años.”

“Sin esponjas, sin capas, sin marido ajeno, sin una dinastía brillando como un sol. Con su mayor regalo, su voz, siendo ella, siendo integra, siendo damita única y con su sol, su baby.”

“Mañana la canta Ángela Aguilar.”

“No creí que alguien la pudiera cantar tan bien como Miriam y zas!! Esta reina prueba de nuevo de qué esta hecha.”

Cazzu hizo lo propio en las presentaciones que ofreció en México el pasado octubre, pues interpretó tres icónicos temas de tres artistas mexicanos: “Ya lo sé” de Jenni Rivera, “No me pidas perdón” de la Banda MS y “No me enseñaste” de Thalía.