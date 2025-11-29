México

Cazzu regaña a sus fans chilenos tras lanzar insultos contra Christian Nodal: “Pórtense bien” | Video

La rapera sorprendió con un cover de “El hombre que yo amo”

Guardar
(TikTok // Captura de pantalla
(TikTok // Captura de pantalla Hoy Día - Telemundo)

Cazzu ofreció un concierto en Chile como parte de su gira “Latinaje En Vivo”.

Durante la presentación de la rapera, ocurrieron dos momentos que se viralizaron en redes sociales: la argentina cantó “El hombre que yo amo” y sus fans habrían lanzado un insulto contra su ex Christian Nodal.

La cantante ofreció un concierto en Chile como parte de su gira "Latinaje en vivo". TikTok: @miauchi_ss

Cazzu regaña a sus fans chilenos tras insultos contra Christian Nodal

En redes sociales se viralizaron varios videos del concierto que Julieta Cazzuchelli -nombre real de la cantante- ofreció en Chile.

Entre estos, destacaron aquellos en donde se escucha al público insultar a Christian Nodal: “Cup**o Nodal”.

En un principio, Cazzu no se había percatado de lo que estaban gritando sus fans, pero conforme se unieron más y más, el insulto se escuchó al unísono. Fue entonces cuando ella les llamó la atención y les pidió que no la hicieran quedar mal.

(IG: @nodal)
(IG: @nodal)

“No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pórtense bien”, dijo.

Los fans de la cantante tomaron con humor la situación y ella continuó con su presentación.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo entre los internautas mexicanos. Mientras algunos bromearon al respecto, otros lamentaron que el escándalo sigue persiguiendo a la rapera argentina.

  • "Se dio cuenta tarde de lo que decían."
  • “Gracias Chile.”
  • “Me mata cuando se dio cuenta y entendió lo que gritaban."
  • “Pobre Cazzu primero apoyando lo que dicen y después se da cuenta.”
  • “Chile hace justicia por Cazzu e Inti.”
(IG: @cazzu)
(IG: @cazzu)

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

Cazzu sorprende con su interpretación de “El hombre que yo amo”

La rapera argentina decidió incluir en su setlist un cover de un artista de cada país que visitó con su gira y Chile no fue la excepción.

Cazzu interpretó un icónico tema de Myriam Hernández: “El hombre que yo amo”.

El momento se viralizó en redes sociales y la artista chilena respondió con un halago: “Hermosa (emojis de corazón)”.

La cantante ofreció un concierto en Chile como parte de su gira "Latinaje en vivo" . TikTok: @cazzuglobal

Mientras que los fans de la cantante aplaudieron su talento y lanzaron comentarios sarcásticos en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

  • "Honor a quien honor merece y quien mejor que la gran Cazzu para homenajear a Myriam Hernández."
  • “Hermosa y sin ópera desde los 4 años.”
  • “Sin esponjas, sin capas, sin marido ajeno, sin una dinastía brillando como un sol. Con su mayor regalo, su voz, siendo ella, siendo integra, siendo damita única y con su sol, su baby.”
  • “Mañana la canta Ángela Aguilar.”
  • “No creí que alguien la pudiera cantar tan bien como Miriam y zas!! Esta reina prueba de nuevo de qué esta hecha.”

Cazzu hizo lo propio en las presentaciones que ofreció en México el pasado octubre, pues interpretó tres icónicos temas de tres artistas mexicanos: “Ya lo sé” de Jenni Rivera, “No me pidas perdón” de la Banda MS y “No me enseñaste” de Thalía.

Temas Relacionados

Christian NodalCazzuEl Hombre Que Yo AmoÁngela AguilarChileMyriam Hernándezmexico-entretenimiento

Más Noticias

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

Modelos clásicos y actividades culturales esperan a los visitantes

¡Llegan los autos clásicos al

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori está en riesgo de ser traicionado por sus compañeros

Quién es el séptimo eliminado

Secretaría de las Mujeres y DiDi acuerdan medidas para frenar la violencia contra las mujeres: estas son las acciones

El convenio vence en 2030 y contempla diversas medidas a favor de víctimas de violencia, usuarias y conductoras

Secretaría de las Mujeres y

Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

El sorteo está programado para realizarse el 5 de diciembre en Washington D.C

Tensiones por visados: régimen iraní

Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show: “Estas canciones nos hacen vibrar”

El espectáculo en Tonic Fest Acapulco pasó de la música al caos y el incidente se volvió viral mientras la banda siguió tocando sin reaccionar al caos

Los Tigres del Norte son
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Goofy” seguirá en prisión

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte son

Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show: “Estas canciones nos hacen vibrar”

Flor Rubio explota y desata intensa pelea con Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares en Venga la Alegría

“Gracias por ser mi fan”: Bu, hija de Alfonso Cuarón, felicita con fotos inéditas a su papá por su cumpleaños

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

Florinda Meza revive el inicio de su polémico amor con Chespirito a 11 años de su muerte: “Ha seguido dentro de mí”

DEPORTES

De qué murió Emilio, hijo

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas