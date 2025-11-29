Billy Idol posible setlist en CDMX: los clásicos que podría cantar en su concierto, más allá de “Dancing With Myself”

La cita será en el Estadio Alfredo Harp Helú, y marcará su primer show en la capital desde 2024. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Ciudad de México se prepara para una noche de nostalgia, energía y rock puro con el regreso de Billy Idol, quien se presentará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Casi cinco décadas después de iniciar su carrera, el músico británico mantiene el estatus de ícono y sigue sorprendiendo a las nuevas generaciones, como lo ha demostrado con un nuevo álbum, un documental sobre su vida y giras internacionales que agotan localidades.

Un Billy Idol más vigente que nunca

La gira It’s A Nice Day To… Tour Again! llega a la capital mexicana como parte del renovado impulso de Idol. En abril de 2025, el británico lanzó Dream Into It, álbum que entró en el Top 10 en ventas de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, e incluye una colaboración destacada con Avril Lavigne en el sencillo “77”.

La popularidad del disco confirmó la vigencia de Billy Idol no sólo como figura nostálgica, sino como creador activo. Y asimismo, impulsó su actual gira de conciertos que cerrá nada menos que en la capital mexicana.

Por otro lado, el documental Billy Idol Should Be Dead, dirigido por Jonas Åkerlund, mostró al público imágenes inéditas y testimonios sobre la transformación del artista, quien pasó de la escena punk londinense a convertirse en uno de los frontmen más reconocidos y carismáticos del rock. El filme, estrenado en Tribeca y disponible en MUBI, recoge también las adversidades superadas por Idol y su perseverancia para mantenerse relevante.

¿Qué podemos esperar del concierto?

ARCHIVO - Billy Idol se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

Este domingo, el Estadio Alfredo Harp Helú será testigo de un show diseñado para la memoria colectiva del rock de los 80 y 90, pero también para las nuevas generaciones.

Billy Idol no sólo revivirá hits, sino que presentará su evolución sonora. La cita promete una producción de gran formato, sonido robusto, visuales inmersivos y un despliegue escénico a la altura de los mejores conciertos internacionales.

La noche tendrá doble sabor, ya que abrirá la banda mexicana Desierto Drive, una oportunidad para mezclar lo mejor del rock anglo con una representación del talento mexicano actual.

Para los fanáticos, el espectáculo es punto de reunión intergeneracional: parejas, grupos de amigos y hasta familias que crecieron escuchando a Idol, listos para compartir la experiencia en vivo.

Con la nostalgia como aliada, pero la innovación como bandera, Billy Idol sigue consolidando su lugar entre los grandes del rock. Su show en CDMX promete ser imperdible tanto para quienes vibraron con él en los 80 como para quienes lo han descubierto en playlists o videojuegos.

¿Qué canciones cantará Billy Idol en México?

Aunque “Dancing With Myself” es tal vez el himno más universal de Idol, su repertorio encierra otros clásicos que prometen encender la noche. El setlist tentativo para el concierto en CDMX incluye:

“Still Dancing”

“Cradle of Love”

“Flesh for Fantasy”

“77” (con Avril Lavigne en el álbum)

“Eyes Without a Face”

“Steve Stevens Guitar Solo”

“Gimme Shelter”

“Mony Mony”

“Dream Into It”

“Too Much Fun”

“Gimme the Weight”

“Ready Set Go”

“Blue Highway”

“Rebel Yell”

“Dancing With Myself”

“Hot in the City”

“People I Love”

“White Wedding”