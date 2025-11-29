Así puedes retirar tu devolución del ahorro Infonavit de la Subcuenta de Vivienda bajo la Ley 73 y 97

La personas en edad de retiro pueden solicitar el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda. (Crédito: Infonavit y Cuartoscuro)

A lo largo de la vida laboral, los trabajadores formales en México adquieren un patrimonio que podría parecer invisible pero resulta muy relevante para cuando llegue la edad de retiro: el ahorro depositado en el Infonavit por concepto de vivienda. Este fondo, nutrido por los empleadores y administrado bajo estrictas normativas, constituye un respaldo financiero al que solo se accede en etapas precisas de la trayectoria profesional.

Muchos desconocen el destino o el proceso para recuperar estos recursos, especialmente al alcanzar la edad de retiro. El mecanismo de devolución de este ahorro varía en función del momento en que cada persona comenzó a cotizar ante el Infonavit y bajo cuál ley se ubica su retiro.

Conocer las diferencias entre los regímenes de 1973 y 1997 es esencial para entender la ruta adecuada y los requisitos que cada caso implica, pues el procedimiento y hasta el destino final del dinero pueden diferir significativamente.

Reglas del Ahorro: cómo y cuándo se acumula

Toda persona asalariada en México que cuenta con seguridad social ve cómo su empleador aporta el 5% de su salario mensual al Infonavit sin que esto represente un descuento de su nómina. Estos fondos ingresan directamente en la Subcuenta de Vivienda a nombre del trabajador, consolidando así un ahorro que permanece bajo su titularidad.

Por ello resulta clave exigir que la empresa registre el salario real, ya que toda aportación se calcula según esta base y sólo beneficia a quien figura con el monto correspondiente. El ahorro acumulado solo puede reclamarse en la etapa de jubilación o al recibir la negativa de pensión del IMSS, condición fundamental para iniciar el trámite.

La modalidad para gestionar la devolución depende tanto del año en que se comenzó a cotizar como del régimen bajo el cual se solicitará la pensión.

A través del portal del Infonavit las personas pueden realizar una cita para saber sobre el proceso del retiro en la Subcuenta de Vivienda.

Ruta para realizar la devolución del Infonavit bajo la Ley 73

Bajo la Ley 73, los recursos de estos fondos se devuelven en una sola exhibición, siempre y cuando el trabajador cuente con la resolución de pensión o la negativa de pensión del IMSS. Para quienes realicen el trámite de forma digital, será indispensable la Firma Electrónica (e.firma) vigente del SAT, además de proporcionar una cuenta bancaria con CLABE apta para depósitos por el total a devolver.

No se debe tener ningún crédito activo ni trámites pendientes con Infonavit. El trámite puede realizarse a través del sitio Mi Cuenta Infonavit o en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

Quienes hayan iniciado su historial de cotización antes de julio de 1997 deben identificar en qué periodo se realizaron sus aportaciones, pues los montos pueden hallarse en hasta tres fondos distintos:

El Fondo de Ahorro 1972-1992 , donde se agrupan las aportaciones de mayo de 1972 a febrero de 1992.

La Subcuenta de Vivienda de 1992 , vigente de marzo de 1992 a junio de 1997.

La Subcuenta de Vivienda 1997, que almacena las aportaciones a partir de julio de 1997.

Así pueden realizar este trámite quienes se encuentran bajo el régimen 97

Los trabajadores bajo el régimen de 1997 ven su ahorro de las subcuentas de vivienda 1992 y 1997 transferido automáticamente a su Afore, sumándose al total acumulado para el cálculo de la pensión. Si existen recursos del Fondo de Ahorro 1972–1992, estos solo serán devueltos directamente por el Infonavit tras completar el trámite en línea o presencialmente, aportando la misma documentación citada.

Todas las personas que se incorporaron a la seguridad social después del 1 de julio de 1997 integran su ahorro exclusivamente en la Subcuenta de Vivienda 1997, quedando automáticamente sujetas al régimen de esa ley.

Los fondos acumulados, incluidos los rendimientos, serán transferidos a la Afore al momento de la jubilación, siempre subordinados a la resolución o negativa de pensión otorgada por el IMSS. Solo entonces se puede iniciar la solicitud de devolución, trámite que deberá dirigirse directamente a la administradora de fondos para el retiro.

En caso de fallecimiento del titular, los beneficiarios pueden solicitar la entrega de los fondos. El camino inicia reservando una cita a través del portal de Infonavit, dentro de la sección “mi ahorro” y seleccionando la opción “retiro de mi ahorro”, para después realizar la gestión presencialmente.

El Infonavit asegura que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Para consultas o aclaraciones, los trabajadores y sus beneficiarios tienen a disposición tanto los Centros de Servicio Infonavit como la línea telefónica de Infonatel (800 008 3900).