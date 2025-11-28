Senado emite convocatoria para aspirantes a la Fiscalía tras salida de Gertz Manero

El Senado abrió la convocatoria para quienes aspiren a ocupar la titularidad de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El Senado de la República emitió la convocatoria formal para recibir y revisar las comparecencias de quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La notificación fue dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y se sustenta en lo establecido en el artículo 102 constitucional y en las leyes que regulan la operación del Ministerio Público federal.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) detalló los fundamentos legales que deben regir el proceso, subrayando que es facultad exclusiva del Senado integrar la lista de candidaturas y, posteriormente, nombrar al nuevo titular de la Fiscalía.

Requisitos y plazos: lo que marca la Constitución

La convocatoria recuerda las condiciones obligatorias para ocupar el cargo:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento,

Tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación,

Contar con título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de diez años,

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso

Además, la ausencia definitiva del fiscal activa un periodo de 20 días hábiles para que el Senado conforme una lista con al menos diez personas candidatas, la cual deberá ser enviada a la titular del Poder Ejecutivo.

Una vez recibida, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá diez días para remitir al Senado una terna seleccionada a partir de esa lista.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá la lista de candidatos a fiscal y deberá enviar una terna al Senado en diez días. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Si el Senado no entrega la lista en el plazo previsto, el Ejecutivo queda facultado para enviar una terna de manera directa.

El senado votó y se aprobó la renuncia de Gertz

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La razón jurídica utilizada generó debate dentro y fuera del pleno: se consideró que aceptar la invitación de la presidenta para desempeñarse como embajador “en un país amigo” constituía una causa grave, aun cuando la Ley de la FGR solo contempla motivos como incapacidad permanente, pérdida de ciudadanía o violaciones a la Constitución.

Pese a las dudas expresadas por la oposición, la mayoría parlamentaria respaldó la interpretación y validó la salida del funcionario, despejando el camino para iniciar el procedimiento de relevo previsto en el artículo 102 constitucional.

Gertz Manero presentó su renuncia mediante una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

En su carta de renuncia, Gertz —quien concluiría su periodo en 2028— afirmó que el ofrecimiento diplomático le permitirá “continuar sirviendo al país” y agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que sigue en la Fiscalía tras la renuncia de Gertz

Mientras el Senado y el Ejecutivo realizan las etapas formales para designar al nuevo titular, la Ley de la FGR establece que la Fiscalía Especializada en Control Competencial deberá asumir temporalmente el despacho de la institución.

La Cámara Alta notificará oficialmente la aceptación de la renuncia tanto a la Presidencia de la República como a la propia fiscalía especializada y al exfiscal.

Principales puntos del proceso de sucesión

Elaboración de una lista de mínimo diez candidaturas por parte del Senado.

Envío de la lista al Ejecutivo, que deberá regresar una terna en diez días.

Facultad del Ejecutivo para enviar libremente una terna si el Senado incumple tiempos.

Requisitos estrictos para aspirar al cargo: ciudadanía por nacimiento, más de 35 años, título en Derecho con una década de antigüedad, buena reputación y sin condenas por delito doloso.

Asunción interina del despacho por parte de la Fiscalía de Control Competencial.