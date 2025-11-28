Metrobús CDMX: ¿Qué estaciones estarán cerradas hoy 28 de noviembre?

Mantiene cierres temporales en diversas estaciones debido a trabajos de mantenimiento

El Metrobús de la CDMX informó que hoy viernes 28 de noviembre de 2025 permanecerán cerradas tres estaciones por trabajos de intervención y mantenimiento. Estas labores forman parte de un programa de renovación que busca mejorar la infraestructura, accesibilidad y operación del sistema de transporte que diariamente moviliza a millones de personas en la capital.

De acuerdo con la información disponible, las estaciones cerradas en ambos sentidos son:

La Piedad

Plaza de la República

Iztacalco

Las tres estaciones se encuentran en proceso de intervención, por lo que no brindarán servicio durante la jornada. Aunque los trabajos se mantendrán por tiempo indefinido, las autoridades señalaron que se busca minimizar afectaciones a los usuarios y que se informará oportunamente sobre su reapertura.

Si bien el cierre de estas estaciones no representa la suspensión de la línea completa, sí puede implicar ajustes en los tiempos de traslado, por lo que se recomienda anticipar rutas y contemplar alternativas.

Estación cerrada de la Línea 2 del Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal del servicio en la estación Rojo Gómez de la Línea 2, debido a trabajos de mantenimiento mayor. De acuerdo con el aviso oficial, la estación permanecerá sin servicio del 24 al 28 de noviembre, a partir de las 22:00 horas y hasta el cierre.

Durante este periodo los usuarios podrán utilizar como ruta alternativa la estación Río Mayo. Las autoridades capitalinas señalaron que estas labores buscan mejorar la operación y seguridad del sistema.

¿Cómo afecta a los usuarios del Metrobús?

Aunque el sistema opera de manera regular en el resto de las estaciones, los cierres pueden generar mayor afluencia en paradas cercanas. Por ello, se recomienda tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

1. Anticipar tu salida

Los tiempos de espera podrían incrementarse ligeramente debido a la redistribución de pasajeros en estaciones alternas.

2. Identificar estaciones cercanas

Para La Piedad , las opciones más próximas son estaciones como Poliforum o Nuevo León.

En el caso de Plaza de la República , los usuarios pueden utilizar Revolución o Museo San Carlos.

Para Iztacalco, las paradas cercanas suelen absorber parte del flujo, por lo que es recomendable salir con tiempo.

3. Consultar actualizaciones

El Metrobús suele informar cambios operativos a través de sus canales oficiales. Mantenerse atento puede ayudarte a ajustar tu trayecto sin contratiempos.

¿Por qué hay intervenciones en el Metrobús?

Los cierres se deben a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, necesarios para garantizar condiciones óptimas en techumbres, pisos, accesos, sistemas de peaje y seguridad estructural.

Estas intervenciones se han vuelto más frecuentes en los últimos años, debido al crecimiento de la demanda y la necesidad de modernizar estaciones con más de una década de operación.

Así opera el sistema hoy

Pese a los cierres, el Metrobús de la CDMX aclaró que no hay más estaciones ni líneas con afectaciones. El servicio se mantiene con normalidad en el resto del sistema, por lo que los traslados no se verán interrumpidos más allá de las zonas en mantenimiento.