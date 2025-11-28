Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez fueron detenidos por la policía en Canadá durante sus vacaciones familiares (ViX / Instagram)

Durante unas vacaciones en Canadá, Mariana Echeverría y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, vivieron un episodio inesperado cuando fueron detenidos por la policía local debido a una infracción de tránsito.

La conductora de televisión compartió los detalles del incidente a través de sus redes sociales, donde relató la sorpresa y el malestar que experimentaron durante el viaje familiar.

La situación se produjo mientras la pareja, acompañada de su hijo mayor, recorría una carretera canadiense. Según explicó Echeverría en su cuenta oficial de Instagram, un agente de policía detuvo el vehículo que conducía Jiménez por no realizar una detención completa al girar a la derecha.

“Nos acaba de parar la policía porque Óscar no se detuvo en una vuelta. Ahí está la policía. No es que no se haya detenido, no sé qué pasó, no sé qué vio”, expresó la conductora, visiblemente sorprendida por la intervención de las autoridades.

La infracción de tránsito ocurrió cuando Óscar Jiménez no realizó una detención completa al girar a la derecha en una carretera canadiense (Instagram)

El incidente no solo generó tensión en el momento, sino que también tuvo consecuencias económicas para la familia. La multa impuesta ascendió a 243 dólares (aproximadamente 4.458 pesos mexicanos), una suma que Echeverría consideró excesiva para lo que calificó como una falta menor.

“Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió… Simplemente no hiciste un alto total y te seguiste. Como no se paró en seco, por eso fue la multa; no es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no. Fue una tontería realmente. Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagas, no pasa nada, no fue una falta a la moral así, tan grande”, comentó Echeverría en sus historias.

Por su parte, Óscar Jiménez manifestó su intención de cumplir con la sanción para evitar complicaciones legales en el futuro.

La multa impuesta a la familia ascendió a 243 dólares, lo que generó malestar por considerarla excesiva para una falta menor

“Sí, se tiene que pagar… Estamos peleando porque ella dice que no pague, pero yo sí quiero pagar. Yo no quiero entrar un día a Canadá y me metan a un cuartito o algo… Me pueden quitar algo”, afirmó el futbolista, mostrando su preocupación por las posibles repercusiones de no saldar la multa.

El episodio también afectó al hijo de la pareja, quien se asustó al presenciar la intervención policial. Echeverría relató que el niño expresó su deseo de regresar a casa tras el incidente.

“Ya nos vamos mañana… (Mi hijo) Dice que ya se quiere ir porque se asustó de que nos paró la policía… Después de la tormenta viene la calma; estamos llegando a Banff Góndola… Vamos a comer en un Oxxo para que pague la multa de tránsito”, concluyó la conductora, dejando claro que, pese al susto, la familia logró retomar la tranquilidad y continuar con sus planes turísticos.

El portero recibió una multa de tránsito. Crédito: IG

La figura de Óscar Jiménez destaca en el fútbol mexicano. Nacido el doce de octubre de 1988 en Chihuahua, se desempeña como portero y debutó profesionalmente en 2008 con los Indios de Ciudad Juárez.

Posteriormente, formó parte de equipos como Lobos BUAP y Chiapas FC. Su carrera alcanzó un punto relevante en 2016, cuando fue fichado por el Club América, donde obtuvo títulos de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones. Más adelante, se integró al plantel de Club León, donde continúa activo en el fútbol profesional.

En el ámbito personal, Jiménez y Echeverría iniciaron su relación en 2017 tras interactuar en redes sociales. Se comprometieron en junio de 2019 y celebraron su boda en diciembre del mismo año en Cancún. En octubre de 2020 recibieron a su primer hijo y, en 2025, dieron la bienvenida a su segundo bebé arcoíris.