México

La periodista María Julia Lafuente se despide de la televisión regiomontana tras 48 años de trayectoria

La también presentadora anunció una pausa indefinida y desató reacciones entre el público de Nuevo León

Guardar
Una de las periodistas más
Una de las periodistas más reconocidas de Monterrey puso una pausa en su carrera. (María Julia Lafuente, Facebook)

Las muestras de reconocimiento y gratitud predominaron en Monterrey, Nuevo León este viernes, después de que María Julia La Fuente decidiera concluir casi cinco décadas al frente del noticiero de medio día.

Por 48 años la periodista se consolidó como una presencia constante en la televisión regiomontana, labrándose una reputación de referente informativo tanto para el público como para colegas y autoridades.

Así fue la despedida de María Julia Lafuente de la televisión regiomontana

El cierre de una etapa en la televisión regional de Nuevo León quedó marcado por la despedida de María Julia Lafuente, quien anunció una “pausa indefinida” en su carrera como conductora de noticias.

Originaria de San Luis Potosí, este viernes condujo por última vez el noticiero Telediario Mediodía, acompañada en el estudio por Erik Solheim Rocha.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Grupo Multimedios por el respaldo brindado a lo largo de su trayectoria; asimismo, enfatizó que la decisión de retirarse no fue sencilla, por lo que optó por hablar con completa franqueza.

“Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro”, señaló.

La periodista se despidió de
La periodista se despidió de la televisión regiomontana tras 48 años al frente del noticiero. (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Así fue la trayectoria de María Luisa Lafuente en la televisión regiomontana

María Julia Lafuente cumplió cuarenta y ocho años de trabajo continuo en la compañía el pasado 1 de junio, a la que definió como su casa y a la que atribuyó todos sus logros profesionales.

Al recapitular lo que ha vivido en su carrera, subrayó que el saldo ha sido ampliamente positivo, pese a las dificultades y adversidades que ha enfrentado desde 1977, cuando se integró a la empresa tras haberse desempeñado como locutora.

A lo largo de su trayectoria, ha ejercido como reportera, redactora y conductora de noticias, consolidando una reputación por su actitud frontal y su disposición a cuestionar a las autoridades, especialmente en temas de inseguridad.

Así fue el paso de
Así fue el paso de María Julia Lafuente en la televisión regiomontana. (María Julia Lafuente, Facebook)

Una de sus coberturas más recordadas fue el anuncio de la muerte de Selena Quintanilla en marzo de 1995, un momento que marcó la historia informativa de la región.

Además de sus logros personales, ha podido colaborar de cerca con varios colegas como Francisco González Sánchez y Héctor Benavides, con quienes hizo equipo para llevar la información más relevante de Nuevo León a los hogares.

Mariana Rodríguez reacciona a la salida de la periodista

Mariana Rodríguez, responsable de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, fue una de las primeras en dedicarle palabras de agradecimiento a la comunicadora.

“Reconocemos tu gran legado y el impacto que has dejado en miles de familias de Nuevo León”, expresó en redes sociales.

Temas Relacionados

María Julia LafuenteMonterreyNuevo LeónTelevisión regionalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 28 de noviembre en México

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 5.8 de magnitud en Huixtla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas hoy: se

Colectivo pide a gobierno de Sheinbaum incluir a las infancias en Plan Integral contra el Abuso Sexual ante aumento de casos

La organización propuso integrar plataformas de prevención y fortalecer la capacitación institucional

Colectivo pide a gobierno de

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Próximo 1 de diciembre se presentará en la Corte

“El Güero”, hijo del Chapo

Cineteca Nacional proyectará gratis las obras mexicanas que buscan nominación al Oscar 2025

Entre memoria, animación y denuncia social, la cartelera abre la puerta a la audiencia antes de la gran carrera internacional

Cineteca Nacional proyectará gratis las
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero”, hijo del Chapo

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Cineteca Nacional proyectará gratis las

Cineteca Nacional proyectará gratis las obras mexicanas que buscan nominación al Oscar 2025

Taquería de Dua Lipa en CDMX será sólo con boleto: cómo registrarse, fechas y requisitos para entrar

Loserville de Limp Bizkit cambia sede de último minuto: el festival de metal será en una nueva locación de CDMX

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

Adiós al Teatro Manolo Fábregas: cuál fue la primera y última obra antes de su demolición histórica

DEPORTES

¿Dónde comprar el nuevo jersey

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido

Leyenda Azul: quiénes han sido los luchadores ganadores del torneo en honor a Blue Demon