La periodista María Julia Lafuente se despide de la televisión regiomontana tras 48 años de trayectoria

Una de las periodistas más reconocidas de Monterrey puso una pausa en su carrera. (María Julia Lafuente, Facebook)

Las muestras de reconocimiento y gratitud predominaron en Monterrey, Nuevo León este viernes, después de que María Julia La Fuente decidiera concluir casi cinco décadas al frente del noticiero de medio día.

Por 48 años la periodista se consolidó como una presencia constante en la televisión regiomontana, labrándose una reputación de referente informativo tanto para el público como para colegas y autoridades.

Así fue la despedida de María Julia Lafuente de la televisión regiomontana

El cierre de una etapa en la televisión regional de Nuevo León quedó marcado por la despedida de María Julia Lafuente, quien anunció una “pausa indefinida” en su carrera como conductora de noticias.

Originaria de San Luis Potosí, este viernes condujo por última vez el noticiero Telediario Mediodía, acompañada en el estudio por Erik Solheim Rocha.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Grupo Multimedios por el respaldo brindado a lo largo de su trayectoria; asimismo, enfatizó que la decisión de retirarse no fue sencilla, por lo que optó por hablar con completa franqueza.

“Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro”, señaló.

La periodista se despidió de la televisión regiomontana tras 48 años al frente del noticiero. (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Así fue la trayectoria de María Luisa Lafuente en la televisión regiomontana

María Julia Lafuente cumplió cuarenta y ocho años de trabajo continuo en la compañía el pasado 1 de junio, a la que definió como su casa y a la que atribuyó todos sus logros profesionales.

Al recapitular lo que ha vivido en su carrera, subrayó que el saldo ha sido ampliamente positivo, pese a las dificultades y adversidades que ha enfrentado desde 1977, cuando se integró a la empresa tras haberse desempeñado como locutora.

A lo largo de su trayectoria, ha ejercido como reportera, redactora y conductora de noticias, consolidando una reputación por su actitud frontal y su disposición a cuestionar a las autoridades, especialmente en temas de inseguridad.

Así fue el paso de María Julia Lafuente en la televisión regiomontana. (María Julia Lafuente, Facebook)

Una de sus coberturas más recordadas fue el anuncio de la muerte de Selena Quintanilla en marzo de 1995, un momento que marcó la historia informativa de la región.

Además de sus logros personales, ha podido colaborar de cerca con varios colegas como Francisco González Sánchez y Héctor Benavides, con quienes hizo equipo para llevar la información más relevante de Nuevo León a los hogares.

Mariana Rodríguez reacciona a la salida de la periodista

Mariana Rodríguez, responsable de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, fue una de las primeras en dedicarle palabras de agradecimiento a la comunicadora.

“Reconocemos tu gran legado y el impacto que has dejado en miles de familias de Nuevo León”, expresó en redes sociales.