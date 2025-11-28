Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La cantante Karla Díaz enfrenta críticas en redes sociales por la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room en Ciudad de México. (Karla Diaz)

La cantante Karla Díaz enfrentó recientemente una ola de críticas sobre la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room, ubicado en la Ciudad de México, después de que una reseña negativa se volviera viral en TikTok.

Ante la atención generada por los cuestionamientos que circulan en redes sociales, la ex integrante de JNS admitió las dificultades que ha atravesado en su primera experiencia como empresaria en el sector restaurantero y defendió la propuesta del establecimiento.

Una reseña viral en TikTok desata polémica sobre los precios y la experiencia gastronómica en Pinky Room.

Una reseña viral desata la polémica

El debate público se encendió tras la publicación de una usuaria en TikTok, quien mostró su descontento con la calidad de la comida y el servicio de Pinky Room.

El video fue replicado por diversos usuarios y sumó testimonios que describen platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros.

Algunos clientes señalaron que los precios de los platillos, ubicados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no corresponderían al tamaño ni a la experiencia ofrecida. Además, hubo comentarios sobre la textura de ciertos alimentos y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal.

Karla Díaz reconoce su falta de experiencia en el sector restaurantero y busca asesoría de expertos para mejorar Pinky Room.

La reacción de Karla Díaz ante los señalamientos

Ante la ola de críticas, Karla Díaz reconoció que tanto ella como su equipo carecían de experiencia previa en gastronomía.

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama”, puntualizó en un encuentro con los micrófonos del programa De Primera Mano.

Asimismo, compartió que desde la apertura buscan constantemente asesoría de expertos para elevar el nivel de la experiencia en Pinky Room. Aunque lo ocurrido la ya llevado a reflexionar sobre el alcance que tienen las plataformas para influir en la percepción pública de los negocios.

“Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza”, señaló.

Tras la ola de opiniones divididas, la artista mexicana reafirma su compromiso con los clientes y revela que ya se están haciendo ajustes para elevar el nivel del servicio y la atención en su restaurante.

Como parte del compromiso con sus clientes, la artista contó que para revertir la percepción negativa, el equipo de Pinky Room invitó a la autora del video viral a regresar, una invitación que no tuvo respuesta.

Más allá del restaurante: críticas a la tienda y la escenografía

El restaurante Pinky Room amplía su concepto más allá de la gastronomía, ya que también incluye un set de fotografía que replica el escenario de Pinky Promise, el programa de entrevistas conducido por Karla Díaz, además de una tienda de regalos.

No obstante, el espacio complementario también enfrentó comentarios sobre los precios de sus productos, considerados elevados por algunos visitantes. Pese a los comentarios negativos, la famosa aseguró que el proyecto continúa en marcha y que se implementan ajustes constantes para brindar un servicio de mayor calidad.