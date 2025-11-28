México

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La ex integrante de JNS enfrenta cuestionamientos tras una reseña viral en TikTok que puso en duda la calidad y el servicio de su local en Ciudad de México

Guardar
La cantante Karla Díaz enfrenta
La cantante Karla Díaz enfrenta críticas en redes sociales por la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room en Ciudad de México. (Karla Diaz)

La cantante Karla Díaz enfrentó recientemente una ola de críticas sobre la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room, ubicado en la Ciudad de México, después de que una reseña negativa se volviera viral en TikTok.

Ante la atención generada por los cuestionamientos que circulan en redes sociales, la ex integrante de JNS admitió las dificultades que ha atravesado en su primera experiencia como empresaria en el sector restaurantero y defendió la propuesta del establecimiento.

Una reseña viral en TikTok
Una reseña viral en TikTok desata polémica sobre los precios y la experiencia gastronómica en Pinky Room. EFE/Mario Guzmán

Una reseña viral desata la polémica

El debate público se encendió tras la publicación de una usuaria en TikTok, quien mostró su descontento con la calidad de la comida y el servicio de Pinky Room.

El video fue replicado por diversos usuarios y sumó testimonios que describen platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros.

Algunos clientes señalaron que los precios de los platillos, ubicados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no corresponderían al tamaño ni a la experiencia ofrecida. Además, hubo comentarios sobre la textura de ciertos alimentos y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal.

Karla Díaz reconoce su falta
Karla Díaz reconoce su falta de experiencia en el sector restaurantero y busca asesoría de expertos para mejorar Pinky Room.(@karladiazof)

La reacción de Karla Díaz ante los señalamientos

Ante la ola de críticas, Karla Díaz reconoció que tanto ella como su equipo carecían de experiencia previa en gastronomía.

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama”, puntualizó en un encuentro con los micrófonos del programa De Primera Mano.

Asimismo, compartió que desde la apertura buscan constantemente asesoría de expertos para elevar el nivel de la experiencia en Pinky Room. Aunque lo ocurrido la ya llevado a reflexionar sobre el alcance que tienen las plataformas para influir en la percepción pública de los negocios.

Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza”, señaló.

Tras la ola de opiniones
Tras la ola de opiniones divididas, la artista mexicana reafirma su compromiso con los clientes y revela que ya se están haciendo ajustes para elevar el nivel del servicio y la atención en su restaurante. (Foto: Pinky Promise)

Como parte del compromiso con sus clientes, la artista contó que para revertir la percepción negativa, el equipo de Pinky Room invitó a la autora del video viral a regresar, una invitación que no tuvo respuesta.

Más allá del restaurante: críticas a la tienda y la escenografía

El restaurante Pinky Room amplía su concepto más allá de la gastronomía, ya que también incluye un set de fotografía que replica el escenario de Pinky Promise, el programa de entrevistas conducido por Karla Díaz, además de una tienda de regalos.

No obstante, el espacio complementario también enfrentó comentarios sobre los precios de sus productos, considerados elevados por algunos visitantes. Pese a los comentarios negativos, la famosa aseguró que el proyecto continúa en marcha y que se implementan ajustes constantes para brindar un servicio de mayor calidad.

Temas Relacionados

Karla DíazPinky RoomPinky PromiseRestauranteCDMXCiudad de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre: retiran tren del servicio de la Línea A para revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

La Máquina y el Rebaño se verán las caras el fin de semana en busca de su pase a las Semifinales del Apertura} 2025

Chivas y Cruz Azul empatan

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves en el reality show

La Granja VIP en vivo

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Antonia Mayer Mori criticó abiertamente la decisión de Subtil de no dejar que la niña participe en el reality, cuestionando la coherencia de la modelo respecto a la exposición mediática

Hermana de Sergio Mayer Mori
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

Con Christian Nodal y sin Emiliano, así fue la cena de Día de Acción de Gracias de los Aguilar

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas