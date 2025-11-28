México

Con Christian Nodal y sin Emiliano, así fue la cena de Día de Acción de Gracias de los Aguilar

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo celebró la tradicional fecha rodeada de sus seres queridos, con una mesa llena de sabor, cariño y el toque especial de la familia Aguilar

La artista compartió una imagen
La artista compartió una imagen inédita en la que aparece acompañada por sus hermanos, sus padres y su esposo, mostrando el lado más cálido y unido de los Aguilar (Foto: @anelizzilena, Instagram)

La celebración del Día de Acción de Gracias reunió a la familia Aguilar en un ambiente íntimo, según mostró Ángela Aguilar a través de sus redes sociales.

En medio de la atención mediática que suele rodear tanto su vida personal como su carrera artística, la cantante optó por compartir con sus seguidores un vistazo a la manera en que conmemora una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos y Canadá.

A pesar de que en los últimos tiempos Ángela Aguilar ha preferido mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición constante en redes sociales, la artista decidió publicar en sus historias de Instagram algunos momentos de la cena familiar que organizó para el Día de Acción de Gracias.

Pavo, velas y decoración especial en la mesa de los Aguilar

En el breve video que difundió, se observa una mesa decorada con velas y el tradicional pavo como protagonista del menú, en consonancia con las costumbres más arraigadas de esta fecha.

La mesa de los Aguilar
La mesa de los Aguilar lució decoraciones clásicas y el tradicional pavo, símbolo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (IG)

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, tiene como propósito principal reunir a familiares y amigos para expresar gratitud por los logros y bendiciones del año, especialmente en lo referente a la cosecha, la salud y la unión.

Esta festividad, que se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos, tiene sus orígenes en los siglos XVII y XVIII, cuando colonos europeos y pueblos indígenas compartieron alimentos en señal de agradecimiento por las buenas cosechas. Con el paso del tiempo, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de convivencia y gratitud.

La cena familiar constituye el momento central de la jornada, y en la mesa de los Aguilar no faltaron los elementos tradicionales: pavo asado acompañado de guarniciones como puré de papas, relleno, verduras, salsa de arándanos y panecillos.

Además, es habitual que se sirvan postres típicos como pay de calabaza, de manzana o de nuez, en una comida que busca no solo el disfrute gastronómico, sino también fortalecer los lazos familiares y dar gracias por lo recibido.

La familia Aguilar reunió a
La familia Aguilar reunió a todos sus integrantes, incluido Christian Nodal, para la tradicional cena de Thanksgiving (IG)

Nodal presente en la cena de los Aguilar

En otra de sus publicaciones, Ángela Aguilar compartió una fotografía en la que aparece rodeada de sus seres queridos. En la imagen se distinguen a sus hermanos Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, así como a Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez.

También figura su esposo, el cantante Christian Nodal, lo que confirma la presencia de toda la familia en la celebración, excepto por Emiliano, el hijo que se encuentra distanciado de la famosa dinastía.

Aunque la artista no ofreció más detalles sobre la velada, la instantánea familiar difundida en Instagram evidencia la importancia que la unión y la tradición tienen para los Aguilar en una fecha tan significativa.

