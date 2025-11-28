México

Ángela Aguilar publica foto familiar con Christian Nodal en medio de polémicas

La artista mexicana sorprendió al mostrar imágenes íntimas junto a sus seres queridos durante la festividad, resaltando la importancia de la unión familiar

Guardar
Ángela Aguilar celebra el Día
Ángela Aguilar celebra el Día de Acción de Gracias junto a su familia y comparte imágenes íntimas en Instagram. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

La cantante mexicana Ángela Aguilar compartió con sus seguidores un momento íntimo al celebrar el Día de Acción de Gracias junto a su familia.

La integrante menor de la Dinastía Aguilar publicó imágenes a través de su cuenta personal de Instagram donde se aprecia la atmósfera de una celebración privada y familiar, alejada de los escenarios y la atención mediática que suele rodear tanto su vida profesional como personal.

Las fotografías exhiben a la artista acompañada por sus hermanos, Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, su padre Pepe Aguilar, su madre Aneliz Álvarez, y el esposo de la cantante, Christian Nodal.

(Instagram)
(Instagram)

Los Aguilar y la importancia de la reunión familiar

Las imágenes difundidas por Ángela Aguilar en sus redes sociales muestran una mesa iluminada por velas y un entorno que refuerza el ambiente de unión familiar.

Aunque la cantante no ofreció detalles adicionales sobre la noche, indicó que la familia aprovechó la ocasión para reunirse y compartir, manteniendo la importancia de fortalecer los lazos familiares.

El Día de Acción de Gracias no es una tradición mexicana, pero la familia Aguilar acostumbra aprovechar fechas relevantes para encontrarse y convivir. En particular, su participación en esta festividad, documentada en las plataformas digitales, ofrece una visión sobre la prioridad que otorgan a la convivencia.

(Instagram)
(Instagram)

La elección de la joven intérprete de compartir estos momentos en redes sugiere que la ocasión adquiere para la familia un valor especial, al contribuir al fortalecimiento de sus vínculos.

El significado del Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias constituye una de las festividades más arraigadas en Estados Unidos y Canadá. Su origen se localiza en los siglos XVII y XVIII, cuando los colonos europeos y los pueblos indígenas compartieron los frutos de la cosecha en un acto de gratitud.

La celebración se ha mantenido vigente y hoy tiene como propósito reunir a familiares y amigos para expresar agradecimiento por la cosecha, la salud y la unión logradas a lo largo del año. En Estados Unidos, la festividad se conmemora el cuarto jueves de noviembre, estableciéndose como un símbolo cultural de convivencia y gratitud.

Día de Acción de Gracias.
Día de Acción de Gracias. Foto: (iStock)

El menú tradicional de esta fecha incluye pavo asado al centro de la mesa, acompañado de guarniciones como puré de papas, verduras, relleno, salsa de arándanos y panecillos, además de postres emblemáticos como el pay de calabaza, manzana o nuez. La cena familiar, cuyo plato central suele ser el pavo asado acompañado de guarniciones y postres típicos, busca no solo disfrutar de la gastronomía, sino también pasar tiempo juntos y expresar agradecimiento.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalNodalDinastía AguilarDía de Acción de Graciasmexico-entretimiento

Más Noticias

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Tigres busca la remontada histórica ante Xolos en el Volcán

La IA predice el desenlace

Ernestina Godoy queda como fiscal interina tras renuncia de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) antes de presentar su renuncia a la FGR

Ernestina Godoy queda como fiscal

Dan prisión preventiva a 12 policías municipales de Acambay por homicidio

Los agentes enfrentan cargos por el enfrentamiento que tuvieron contra elementos estatales y federales el pasado 22 de noviembre

Dan prisión preventiva a 12

Reestrenarán en cines de México ‘El Grinch’ para festejar su 25 aniversario: fecha oficial en que llegará nuevamente a la pantalla grande

La cinta de fantasía y comedia volverá a los cines mexicanos en este mes de diciembre, por lo que coincidirá con las celebraciones de Navidad

Reestrenarán en cines de México

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Reestrenarán en cines de México

Reestrenarán en cines de México ‘El Grinch’ para festejar su 25 aniversario: fecha oficial en que llegará nuevamente a la pantalla grande

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

DEPORTES

La IA predice el desenlace

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”