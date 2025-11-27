Vans Warped Tour en México 2026: fecha, lugar y preventa del esperado festival alternativo

El icónico festival de música confirmó su llegada a la CDMX en 2026. (Facebook Vans Warped Tour)

El Vans Warped Tour, uno de los festivales de música itinerantes más reconocidos del mundo, confirmó su primera edición en la Ciudad de México para septiembre de 2026. El festival, con más de 30 años de trayectoria en la escena musical alternativa, celebrará dos jornadas el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición 2026 del Vans Warped Tour marcará un antes y un después, al expandir oficialmente su presencia internacional hacia América Latina. La Ciudad de México figura como uno de los cinco destinos elegidos para esta gira renovada, junto a paradas en Washington D.C., Long Beach (California), Montreal y Orlando. El anuncio generó amplias expectativas entre seguidores de la música alternativa, quienes aguardan el cartel oficial que será revelado en los primeros meses del año.

“Llevar Warped de vuelta a los escenarios internacionales es un hito emocionante”, reveló Kevin Lyman, fundador del festival. “Montreal y la Ciudad de México son el hogar de algunos de los fans de música más dedicados del mundo, y expandirnos a estas ciudades nos permite compartir el espíritu Warped con más personas. Es el momento perfecto para hacer crecer eltoury celebrar la comunidad global que ha estado con nosotros desde el principio”.

El Vans Warped Tour de 2026 reunirá a artistas que abarcan rock, punk, alternativo, pop punk, rap, emo, hardcore, ska y más. (Facebook Vans Warped Tour)

Desde su creación en 1995, el Warped Tour se consolidó como un referente de la contracultura, brindando un espacio para géneros diversos como rock, punk, alternativo, pop punk, rap, emo, hardcore, ska y otros. La edición mexicana reproducirá elementos emblemáticos del evento, incluida la tradicional pizarra inflable que revela horarios y escenarios solo al momento de abrirse las puertas al público.

Además del componente musical, el festival integrará actividades ligadas al deporte extremo, especialmente el skateboarding, y la presencia de organizaciones civiles y sellos discográficos independientes. Estos rasgos han distinguido al Vans Warped Tour a lo largo de su historia, favoreciendo una atmósfera de comunidad y autenticidad que será replicada en la capital mexicana.

El evento es resultado de la colaboración entre reconocidas empresas promotoras internacionales, con la intención de ofrecer una producción de primer nivel y experiencias inmersivas.

El Vans Warped Tour inició hace 30 años con el firme objetivo de crear comunidad y ser una plataforma para el talento alternativo. (Facebook Vans Warped Tour)

A lo largo de tres décadas, el Warped Tour impulsó la carrera de numerosas bandas y artistas emergentes de talla internacional. En sus escenarios se han presentado figuras como Blink-182, NOFX, Green Day, Katy Perry y Eminem, entre muchos otros. Su llegada a México significa una oportunidad inédita para conectar con el público local y fortalecer su legado entre nuevas generaciones de fans.

Boletos y precios para el Vans Warped Tour 2026

La preventa de boletos para la Ciudad de México comenzará el 1 de diciembre de 2025, disponible a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 2 de diciembre en taquillas y Ticketmaster.