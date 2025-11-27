México

Vans Warped Tour en México 2026: fecha, lugar y preventa del esperado festival alternativo

Vans Warped Tour en México 2026: fecha, lugar y preventa del esperado festival alternativo

Guardar
El icónico festival de música
El icónico festival de música confirmó su llegada a la CDMX en 2026. (Facebook Vans Warped Tour)

El Vans Warped Tour, uno de los festivales de música itinerantes más reconocidos del mundo, confirmó su primera edición en la Ciudad de México para septiembre de 2026. El festival, con más de 30 años de trayectoria en la escena musical alternativa, celebrará dos jornadas el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición 2026 del Vans Warped Tour marcará un antes y un después, al expandir oficialmente su presencia internacional hacia América Latina. La Ciudad de México figura como uno de los cinco destinos elegidos para esta gira renovada, junto a paradas en Washington D.C., Long Beach (California), Montreal y Orlando. El anuncio generó amplias expectativas entre seguidores de la música alternativa, quienes aguardan el cartel oficial que será revelado en los primeros meses del año.

“Llevar Warped de vuelta a los escenarios internacionales es un hito emocionante”, reveló Kevin Lyman, fundador del festival. “Montreal y la Ciudad de México son el hogar de algunos de los fans de música más dedicados del mundo, y expandirnos a estas ciudades nos permite compartir el espíritu Warped con más personas. Es el momento perfecto para hacer crecer eltoury celebrar la comunidad global que ha estado con nosotros desde el principio”.

El Vans Warped Tour de
El Vans Warped Tour de 2026 reunirá a artistas que abarcan rock, punk, alternativo, pop punk, rap, emo, hardcore, ska y más. (Facebook Vans Warped Tour)

Desde su creación en 1995, el Warped Tour se consolidó como un referente de la contracultura, brindando un espacio para géneros diversos como rock, punk, alternativo, pop punk, rap, emo, hardcore, ska y otros. La edición mexicana reproducirá elementos emblemáticos del evento, incluida la tradicional pizarra inflable que revela horarios y escenarios solo al momento de abrirse las puertas al público.

Además del componente musical, el festival integrará actividades ligadas al deporte extremo, especialmente el skateboarding, y la presencia de organizaciones civiles y sellos discográficos independientes. Estos rasgos han distinguido al Vans Warped Tour a lo largo de su historia, favoreciendo una atmósfera de comunidad y autenticidad que será replicada en la capital mexicana.

El evento es resultado de la colaboración entre reconocidas empresas promotoras internacionales, con la intención de ofrecer una producción de primer nivel y experiencias inmersivas.

El Vans Warped Tour inició
El Vans Warped Tour inició hace 30 años con el firme objetivo de crear comunidad y ser una plataforma para el talento alternativo. (Facebook Vans Warped Tour)

A lo largo de tres décadas, el Warped Tour impulsó la carrera de numerosas bandas y artistas emergentes de talla internacional. En sus escenarios se han presentado figuras como Blink-182, NOFX, Green Day, Katy Perry y Eminem, entre muchos otros. Su llegada a México significa una oportunidad inédita para conectar con el público local y fortalecer su legado entre nuevas generaciones de fans.

Boletos y precios para el Vans Warped Tour 2026

La preventa de boletos para la Ciudad de México comenzará el 1 de diciembre de 2025, disponible a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 2 de diciembre en taquillas y Ticketmaster.

Temas Relacionados

Vans Warped TourAutódromo Hermanos Rodríguezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en Matías Romero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

El único partido pendiente es el de ida entre Chivas y Cruz Azul, programado para este jueves

Cuartos de final Liga MX

Silvia De Frente en México: todo sobre su show de stand-up “Tamagochi”

La comediante reveló detalles sobre su trayectoria en el stand-up y la conexión con el público

Silvia De Frente en México:

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

La Fiscalía señala a empresarios, funcionarios y operadores como integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de combustible y armas

Quiénes son y qué se

Cuatro malos hábitos que te pueden provocar hígado graso y que quizá no conocías

Existen prácticas cotidianas que podrían pasar desapercibidas hasta que comprometen a la salud

Cuatro malos hábitos que te
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son y qué se

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

ENTRETENIMIENTO

Silvia De Frente en México:

Silvia De Frente en México: todo sobre su show de stand-up “Tamagochi”

Sergio Mayer sale en defensa de su hijo y convoca al “team infierno” para respaldarlo en La Granja VIP

Taquería de Dua Lipa en la CDMX: fecha, horario y menú especial

Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

DEPORTES

Cuartos de final Liga MX

Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”