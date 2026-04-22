Detienen a líder de la banda ‘Olmos Fragoso’ dedicados a robar casas en Ciudad de México

Un ladrón forzando la apertura de una puerta durante un intento de allanamiento en una vivienda. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) notifican una orden de aprehensión en reclusión por robo agravado a un hombre de 48 años de edad, considerado probable líder de una célula dedicada a robo a casa habitación en la Ciudad de México. El imputado habría participado en al menos 38 robos desde 2023 en distintas alcaldías.

Infobae México pudo saber que el sujeto detenido fue identificado como José Israel Martínez, identificado como líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, dedicada al robo a casa habitación, vinculado con 38 eventos entre 2023 y 2026.

Asimismo, que el modus operandi de este grupo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales para identificar los inmuebles que se encuentran sin propietarios y una vez, identificados ingresan forzando las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor.

De acuerdo con los datos obtenidos por la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el detenido se encuentra recluido en un Centro Penitenciario de la alcaldía Gustavo A. Madero. Su captura está vinculada a un robo en una vivienda de la colonia Ampliación Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, ocurrido el 18 de enero, donde se extrajeron computadoras, joyería y efectivo.

El detenido, José Israel Martínez, fue identificado como líder de la célula delictiva "Olmos Fragoso" dedicada a robar casas desde 2023

Un agente del Ministerio Público presentó pruebas ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien liberó el mandamiento judicial tras comprobar su posible responsabilidad en ese robo. La notificación de la orden de aprehensión y la explicación de los derechos constitucionales ocurrieron en el propio centro penitenciario, donde permanece a disposición de la autoridad que lo requiere.

La investigación apunta a que el detenido sería la cabeza de una organización relacionada a 38 robos entre 2023 y 2024 en diversas zonas, entre ellas Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán. Su historial incluye dos ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino: uno en 2010 por tentativa de robo agravado y otro en 2024 por robo calificado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana subraya que continuará los operativos para detener a generadores de violencia y proteger la integridad de los habitantes de la capital.

• Orden de aprehensión ejecutada en reclusión contra posible líder de grupo dedicado al robo a casa habitación en la Ciudad de México.• Vinculación a 38 robos desde 2023 en siete alcaldías distintas.• Antecedentes penales previos: ingresos por tentativa de robo agravado en 2010 y robo calificado en 2024.

Detuvieron a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó el pasado 9 de marzo la detención de Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, sujeto señalado como líder de una banda dedicada al robo de casas bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Ronny Antonio Marcano Gómez, de 34 años de edad, está relacionado, tras investigaciones, con el asalto a la residencia de la cantante Susana Zabaleta, ocurrido en octubre de 2025.

En el mismo operativo, realizado en la alcaldía Tlalpan, fue arrestada una mujer que presuntamente sería su pareja sentimental, identificada como Jhorianna Klismar “N”, también de nacionalidad venezolana.

Así fue la detención de Ronny “N” y Klismar “N”

El reporte oficial señala que los elementos de la policía capitalina realizaban vigilancia rutinaria cuando ubicaron a dos personas al interior de un vehículo blanco, que ya era investigado por robos a casas, circulando sobre la carretera México-Cuernavaca y la calle Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo de San Andrés Totoltepec.