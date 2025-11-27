Sheinbaum confirma que recibió carta del Senado sobre salida de Gertz Manero de la FGR: “Él no me lo ha manifestado”

Sheinbaum informó que hasta el momento Gertz Manero no le ha informado sobre su renuncia. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ayer recibió una carta del Senado de la República sobre la posible salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer se difundió que el funcionario solicitará dejar el cargo.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que “hasta el momento” Gertz Manero no le ha manifestado su decisión de renunciar como fiscal; sin embargo, ya analiza la carta con apoyo de abogados y la Consejería Jurídica.

Al ser cuestionada sobre el contenido de la carta, Sheinbaum Pardo indicó que prevé informar sobre el tema mañana, una vez que hay terminado de analizar el documento.

“Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica y mañana les informamos”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...