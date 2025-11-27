Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

El regidor Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez recibió un gran respaldo popular al ser detenido por primera vez por sus presuntos nexos con un linchamiento como integrante de "Vecinos Vigilantes" | Saber Votar, Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó por segunda vez una orden de aprehensión contra Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor del Ayuntamiento de Actopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y acusado de homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

El funcionario había sido liberado horas antes por decisión judicial, pero fue reaprehendido de inmediato, lo que ha desatado un debate sobre justicia comunitaria, persecución política y el papel de las autoridades frente a la inseguridad en la región.

De acuerdo con la PGJEH, el regidor habría encabezado a un grupo de aproximadamente 40 personas que ingresó por la fuerza a un local comercial ubicado en la calle Escuadrón 201, frente al teatro Manuel Núñez Soto, en la colonia Aviación. Allí sacaron a cinco personas —cuatro hombres y una mujer— acusadas de robo.

La organización "Vecinos Vigilantes" se ha caracterizado por uso indebido de la fuerza y hacerse presentes en terrenos sin autorización u orden judicial | Facebook / Vecino Vigilante Hidalgo

Las víctimas fueron golpeadas de manera colectiva y, según los registros ministeriales, también se realizaron disparos de arma de fuego contra ellas. Como resultado, un hombre identificado como E.P.C. murió en el lugar. En tanto, los demás fueron trasladados al Hospital General de Actopan con lesiones graves.

La Subsecretaría de Operación Policial informó que, tras la agresión, se congregaron entre 200 y 250 personas en la zona, lo que complicó la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad.

En ese mismo sentido, el gobierno municipal calificó el hecho como un “enfrentamiento entre civiles”, aunque los registros hospitalarios confirmaron que cuatro personas ingresaron con diversas lesiones: tres hombres de 37, 42 y 31 años, así como una mujer de 38.

El gobierno de Actopan calificó esta incursión junto con, aparentemente, Ramírez Gutiérrez como un "enfrentamiento entre civiles" | Facebook / Seguridad Pública y Tránsito Municipal Tasquillo

Primera detención y liberación por una mala interpretación judicial en Hidalgo

El 21 de noviembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron al regidor en cumplimiento de una orden de aprehensión. La acusación se sustentaba en la carpeta de investigación abierta desde el día de los hechos, donde se documenta la agresión tumultuaria y la muerte de una de las víctimas.

Sin embargo, la madrugada del 26 de noviembre, la jueza de control Janet Montiel Mendoza determinó la no vinculación a proceso debido a un tema de interpretación técnica. Esa decisión permitió la liberación momentánea del regidor, quien celebró su salida del Centro de Reinserción Social.

La segunda reaprehensión tras el apoyo popular en Actopan

La libertad duró poco para Ramírez Gutiérrez. Horas después, se giró una nueva orden de aprehensión por los mismos delitos y Ramírez Gutiérrez fue reaprehendido de inmediato.

Es importante mencionar que la audiencia inicial para la formulación de imputación se programó para la tarde del mismo día, donde el Ministerio Público insistió en que el regidor tuvo un rol de liderazgo en la agresión y que su participación es constitutiva de los delitos imputados.

La PGJEH advirtió que la investigación continúa y que no se descartan más detenciones relacionadas con el linchamiento.

Omar Ramírez fue liberado por la justicia de Hidalgo por un posible "error técnico" | Redes Sociales

Esposa del regidor denuncia presunta “violación a su libertad”

La segunda detención provocó una reacción inmediata de su esposa, Jocabed Chávez Ruiz, quien denunció públicamente que se trata de una “violación a su libertad y a su presunción de inocencia”. A través de una transmisión en redes sociales, aseguró que la captura constituye una persecución política y pidió la intervención del gobernador Julio Menchaca.

Chávez Ruiz reveló que su esposo inició una huelga de hambre dentro del penal como forma de protesta y que incluso le pidió que buscara asilo político para proteger a sus hijos:

Jocabed Chávez, esposa del regidor del Partido Verde, señaló que su esposo inició una huelga de hambre después de ser detenido | Especial

“Está tan preocupado por su familia que me ha pedido que me vaya, que resguarde a mis hijos; es difícil dejarlo, pero no podemos abandonarlo”, declaró.

La captura también desató manifestaciones de ciudadanos, especialmente de integrantes del grupo Vecinos Vigilantes, quienes han defendido al regidor como parte de un esfuerzo comunitario contra la delincuencia.