Quién sería Miss Universo si la mexicana Fátima Bosch renuncia a la corona tras las acusaciones contra Raúl Rocha

Las controversias tras el triunfo de Fátima Bosch en la edición 74 de Miss Universo continúan. Ahora, se habla de una posible renuncia a la corona por parte de la mexicana, luego de que se confirmara que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Raúl Rocha, empresario dueño del 50% de la compañía encargada del certamen, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de combustible.

Quien ha sido vocal al respecto es Omar Harfouch, músico libanés y juez que renunció a Miss Universo apenas unas horas antes de la final, asegurando que se estaba orquestando un fraude en la elección de las finalistas y, por tanto, de la ganadora.

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

Cuando Fátima fue anunciada como triunfadora, Harfouch la llamó “falsa ganadora” y aseguró que su posición tenía que ver con una supuesta relación laboral entre Raúl Rocha y el padre de la mexicana, Bernardo Bosch Hernández, ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex). El mexicano negó nexos con Rocha horas después en un comunicado que circuló por los medios.

Además, Harfouch anunció que ya consideraba accionar judicialmente en Nueva York con el propósito de impugnar los resultados de Miss Universo y proteger los derechos de todas las concursantes. Si la denuncia prospera y los dueños de Miss Universo son destituidos (una de las posibles condiciones que pondría el músico en su denuncia), podría haber una nueva administración que invalide el concurso que le dio el primer lugar a la tabasqueña.

La reina de belleza que tomaría el lugar de Fátima Bosch en caso de que renuncie a su corona

En este contexto, Jordi Martin, el famoso periodista español conocido por seguir muy de cerca la vida de Shakira y Piqué, contó a medios de comunicación que Raúl Rocha pretende abandonar la marca y que Fátima Bosch está analizando la posibilidad de dejar la corona por su propia decisión. Según el reportero, la información viene directamente de Harfouch:

“Tengo información de que en los próximos días va a renunciar como presidente de Miss Universe (Raúl Rocha) y Fátima Bosch va a renunciar como Miss Universe 2025”

Respecto a la sucesión, Jordi Martín adelantó que, en caso de concretarse la renuncia de Bosch, “la que pasaría a seguir con la corona sería Victoria, la Miss de Dinamarca que ha sido Miss Universe 2024 pasaría hasta 2026”. De este modo, la representante danesa asumiría el título de Miss Universo durante dos años consecutivos, una situación inusual en la historia del certamen.

La noticia de la posible renuncia de Fátima Bosch y Raúl Rocha ha generado un intenso debate en el ámbito de los concursos de belleza, mientras la organización de Miss Universo enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

La otra dueña de Miss Universo también perseguida por la ley

Los copropietarios de MUO están en la mira de autoridades en Tailandia y México. (@missuniverse, Instagram)

Raúl Rocha comparte los derechos de Miss Universo con una empresaria tailandesa llamada Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, acusada de fraude y con una orden de aprehensión girada desde Bangkok.

La mujer es señalada de haber ocultado la información financiera real de la empresa a un inversionista con el fin de convencerlo de adquirir bonos valuados en millones de dólares.

Según Lupita Jones, quien dejó de ser parte de Miss Universo hace pocos años, la tailandesa (a quien señala como una de las causantes de que dejara su relación de más de 30 años con el concurso), se esconde en México.