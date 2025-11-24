Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos esta última semana de noviembre

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social para personas de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social lanzado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es brindar apoyo económico a mujeres adultas mayores en todo el territorio nacional.

Este programa social se dirige a mujeres con edades de 60 a 64 años, ofreciendo un respaldo universal a quienes se encuentren dentro de ese grupo de edad.

Las beneficiarias reciben una suma de 3 mil pesos cada bimestre, acreditada en la tarjeta del Banco del Bienestar.

En un inicio, el apoyo solo consideraba a mujeres de 63 y 64 años; sin embargo, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum propuso ampliar la cobertura para incluir a mujeres desde los 60 años.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar terminarán el próximo 27 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.

Desde agosto, es posible que mujeres de 60, 61 y 62 años, así como quienes acaban de llegar a los 63 o 64, puedan registrarse en los módulos habilitados para este fin.

La Secretaría del Bienestar se encarga de gestionar el programa, incluyendo el registro, la entrega de fondos y la atención a las solicitudes pertinentes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció que el pago del sexto bimestre se realizará en noviembre y será el último programado para el año 2025.

El mecanismo de distribución depende de la letra inicial del apellido paterno, lo que permite una asignación más ordenada de los recursos.

Muchas beneficiarias ya vieron reflejado el depósito de 3 mil pesos en sus tarjetas del Banco de la Pensión Bienestar durante los primeros días de noviembre.

Algunas mujeres mayores de 63 y 64 años todavía no recibieron el depósito correspondiente al último periodo de 2025, por lo que varias se cuestionan quiénes recibirán el pago en esta semana.

Entre el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre, se distribuirán los pagos a ciertas beneficiarias, mientras que la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer la lista de personas incluidas en este programa.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 recibirán el pago del lunes 24 al viernes 28?

Los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 24 al viernes 28 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Por lo tanto, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre, el cual corresponde al último bimestre de este 2025, finalizarán este próximo jueves 27 de noviembre.

Asimismo, el viernes 28 de noviembre ya no está programado ningún depósito del programa social de adultas mayores de 60 a 64 años de edad, los cuales reciben un total de 3 mil pesos bimestrales.

Esta semana de noviembre finalizarán las dispersiones a todas las beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar. De acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente periodo de depósitos será para el mes de enero de 2026.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la dependencia federal para saber todo acerca de los pagos de este programa social.