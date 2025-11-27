Feria de León 2026: Lista de artistas que estarán en el Palenque

El Palenque de la Feria de León 2026 anticipa una cartelera que reúne a algunos de los nombres más solicitados del momento. Con un enfoque en acercar al público a figuras de reconocimiento internacional junto a exponentes contemporáneos de la música, la organización busca consolidar al recinto como uno de los epicentros de espectáculos musicales en el país.
La Empresa Tapatía, responsable del evento, confirmó que ha reunido a artistas que se han presentado en los principales palenques de México. Según la información difundida en el sitio oficial del evento, se prevé la participación de intérpretes que encabezan listas de popularidad y que abarcan géneros diversos, lo que amplía la oferta para los visitantes de la Feria de León.
Los boletos estarán disponibles en el portal oficial de ventas, con la promesa de precios accesibles. “La cartelera se publica próximamente y permitirá al público elegir entre zonas exclusivas para vivir la experiencia de cerca”, informaron los organizadores.
Este año, el llamado de la organización se centra en adquirir los accesos únicamente a través de la página oficial, debido a la presencia de reventa y sitios no autorizados. El objetivo es garantizar la seguridad y el ingreso confiable a todos los espectáculos del Palenque Feria de León 2026.
El recinto, un símbolo de la tradición ferial de la ciudad guanajuatense, mantiene la dinámica de anunciar fechas y precios en el portal autorizado, lo que favorece la transparencia del proceso de compra y evita sorpresas a los asistentes.
Otro de los eventos que destacan de la feria son los shows gratuitos, los cuales se llevan a cabo en el Foro Mazda con artistas nacionales e internacionales como Foo Fighters, Zoé, Tiësto, DLD, Enjambre y más.
Cartel completo de artistas en el Palenque de la Feria Estatal de León
Los precios de las entradas al Palenque de la Feria de León 2026 varían dependiendo la zona y el artista. Los costos van desde 300 pesos hasta 4 mil 500 pesos.
- 9 de enero: Alfredo Olivas
- 10 de enero: Gloria Trevi
- 11 de enero: Palomazo Norteño
- 12 de enero: Natalia Jiménez
- 16 de enero: Sorpresa
- 17 de enero: Julión Álvarez
- 18 de enero: Pancho Barraza
- 19 de enero: Cuisillos
- 20 de enero: María José
- 21 de enero: Matute
- 22 de enero: Carín León
- 23 de enero: Carín León
- 24 de enero: Emmanuel y Mijares
- 25 de enero: Conjunto Primavera
- 26 de enero: Yuridia
- 27 de enero: Juntos
- 29 de enero: Christian Nodal
- 30 de enero: Alejandro Fernández
- 31 de enero: Alejandro Fernández
- 1 de febrero: Banda MS
- 2 de febrero: Edén Muñoz
- 3 de febrero: Edén Muñoz
- 4 de febrero: Chuy Lizarraga