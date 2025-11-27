Feria de León 2026: Lista de artistas que estarán en el Palenque

El esperado evento anticipa una cartelera que reúne a algunos de los nombres más solicitados del momento. (Feria de León 2025)

El Palenque de la Feria de León 2026 anticipa una cartelera que reúne a algunos de los nombres más solicitados del momento. Con un enfoque en acercar al público a figuras de reconocimiento internacional junto a exponentes contemporáneos de la música, la organización busca consolidar al recinto como uno de los epicentros de espectáculos musicales en el país.

La Empresa Tapatía, responsable del evento, confirmó que ha reunido a artistas que se han presentado en los principales palenques de México. Según la información difundida en el sitio oficial del evento, se prevé la participación de intérpretes que encabezan listas de popularidad y que abarcan géneros diversos, lo que amplía la oferta para los visitantes de la Feria de León.

Los boletos estarán disponibles en el portal oficial de ventas, con la promesa de precios accesibles. “La cartelera se publica próximamente y permitirá al público elegir entre zonas exclusivas para vivir la experiencia de cerca”, informaron los organizadores.

Gloria Trevi integra el cartel del Palenque de la feria. (Feria de León)

Este año, el llamado de la organización se centra en adquirir los accesos únicamente a través de la página oficial, debido a la presencia de reventa y sitios no autorizados. El objetivo es garantizar la seguridad y el ingreso confiable a todos los espectáculos del Palenque Feria de León 2026.

El recinto, un símbolo de la tradición ferial de la ciudad guanajuatense, mantiene la dinámica de anunciar fechas y precios en el portal autorizado, lo que favorece la transparencia del proceso de compra y evita sorpresas a los asistentes.

Otro de los eventos que destacan de la feria son los shows gratuitos, los cuales se llevan a cabo en el Foro Mazda con artistas nacionales e internacionales como Foo Fighters, Zoé, Tiësto, DLD, Enjambre y más.

Nodal confirmó su participación en el esperado evento en León. (Feria de León)

Cartel completo de artistas en el Palenque de la Feria Estatal de León

Los precios de las entradas al Palenque de la Feria de León 2026 varían dependiendo la zona y el artista. Los costos van desde 300 pesos hasta 4 mil 500 pesos.

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

12 de enero: Natalia Jiménez

16 de enero: Sorpresa

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 de enero: Carín León

23 de enero: Carín León

24 de enero: Emmanuel y Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Juntos

29 de enero: Christian Nodal

30 de enero: Alejandro Fernández

31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 de febrero: Edén Muñoz

3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizarraga