México

Desde la caída de una reportera hasta un camión de refrescos: conoce los peores accidentes en la “Bajada del Diablo”

Una vez más, esta pendiente de la colonia La Mexicana demuestra por qué es considerada una de las más riesgosas de la Ciudad de México

Guardar
La caída de una reportera,
La caída de una reportera, motociclistas descontrolados y un camión impactado forman parte del alarmante recuento.

La denominada “Bajada del Diablo”, ubicada en la calle Paso Florentino de la alcaldía Álvaro Obregón, volvió a ser protagonista de un accidente que rápidamente se viralizó. La noche del miércoles 26 de noviembre, un camión de una empresa refresquera perdió completamente el control mientras descendía por la pendiente, una de las más pronunciadas y peligrosas de la Ciudad de México.

La unidad derrapó varios metros hasta terminar impactándose violentamente contra la fachada de una vivienda, generando daños materiales de consideración y dejando refrescos, restos de carga y escombros regados por toda la vialidad en la colonia La Mexicana.

Recientemente la Bajada del Diablo
Recientemente la Bajada del Diablo se hizo tendencia tras un accidente que involucra a un camión refresquero. Foto: (SSC)

El incidente no hizo más que sumarse a una larga lista de percances documentados en redes sociales, donde usuarios han captado choque tras choque en esta zona que se ha ganado la fama de ser incontrolable para distintos vehículos. Debido a ello, múltiples medios han recuperado los episodios más recordados ocurridos en este punto.

La alcaldía no ha dado
La alcaldía no ha dado informes sobre el siniestro. Crédito: Especial

Reportera sufre accidente en la Bajada del Diablo

La reportera y su acompañante
La reportera y su acompañante al momento de la caída. (Instagram @Karianacn)

Entre los momentos más virales figura la caída en vivo de la reportera Karina Colmenero, de TV Azteca. Durante una transmisión matutina realizada precisamente para hablar de los riesgos de la “Bajada del Diablo”, la periodista viajaba como copiloto en una motocicleta que intentó ascender la rampa. Sin embargo, el conductor perdió el control y ambos terminaron en el suelo. El momento quedó registrado completamente en vivo. Pese al susto, la reportera reaccionó con humor: “Ni modo, cosas que pasan… estoy bien, estoy bien”, afirmó mientras vecinos y policías acudían a apoyarlos.

La periodista Kariana Colmenero se encontraba dando un reportaje sobre la peligrosidad de la avenida en una moto hasta que sufrió el percance. Crédito: Instagram Kariana Colmenero

Otro de los casos que generó miles de reacciones ocurrió en abril de este año, cuando un motociclista resbaló al intentar estabilizar su vehículo y terminó viendo cómo la motocicleta avanzaba cuesta abajo sin frenos. El joven corrió detrás de ella mientras intentaba evitar una tragedia mayor. En redes, algunos usuarios tomaron el incidente con humor, mientras otros destacaron el costo económico que una caída así puede representar.

Joven trata de alcanzar su moto luego de perder el control en plena pendiente. Crédito: tiktok/forlovetoanimalsandrock

La mayoría de los accidentes comparten un mismo patrón: los vehículos pierden el control al descender, sobre todo en días de lluvia, y terminan estrellándose en la misma esquina donde se han colocado bolardos para mitigar daños. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes ante la peligrosidad del tramo.

En el accidente más reciente, provocado por el camión de la marca Jarritos, autoridades atendieron a varias personas afectadas: tres adultos mayores de 85, 78 y 35 años, además de un joven de 25 que presentó lesiones policontundentes.

Dicha avenida es conocida por la cantidad de accidentes que se registran. Crédito: Especial

A pesar de la frecuencia de estos percances, vecinos aseguran que no se han tomado acciones definitivas para reducir los riesgos en la llamada “Bajada del Diablo”, una pendiente que ya suma más de una década de accidentes recurrentes.

Temas Relacionados

La Bajada del Diabloaccidentesviralesreporteracamión de Jarritosmotociclistamexico-virales

Más Noticias

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve personas muertas en accidente carretero

La lista de decesos incluye también a una persona que aún no ha sido identificada

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve

Cámara de Diputados ‘estrenará’ a Comité de Ética con queja contra Cuauhtémoc Blanco por presunto acoso contra Martha Aracely Cruz

Kenia López Rabadán informó que la Mesa Directiva recibió la queja y la remitió al recién instalado Comité de Ética

Cámara de Diputados ‘estrenará’ a

Evita la cuesta de enero: 10 consejos clave para cuidar tus finanzas en diciembre

Especialistas advierten que el uso desmedido de tarjetas y gastos impulsivos en diciembre puede provocar una fuerte presión económica en enero

Evita la cuesta de enero:

REDIM denuncia ante la CIDH que 250 mil menores en México están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado

La organización afirmó que hay nueve estados de mayor riesgo, debido a que concentran los factores que favorecen la captación

REDIM denuncia ante la CIDH

Malva, el aliado herbal para combatir el frío de diciembre y cuidar tu sistema respiratorio

Con la llegada del invierno y el aumento de resfriados, se posiciona como uno de los remedios naturales más utilizados

Malva, el aliado herbal para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Municipio de Chihuahua registra 50%

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

Capturan a “El Tato”, líder criminal y presunto responsable del incendio en el bar “Lacoss” de Puebla

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

Aseguran que exsecretario de seguridad de Uruapan podría ser el escolta prófugo por caso Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch toma distancia de

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

DEPORTES

Adrián Marcelo causa polémica por

Adrián Marcelo causa polémica por comentarios hacia Sergio Ramos: “Le atribuyen déficit intelectual”

Gilberto Mora empata récord de Rafa Márquez en liguillas con su gol contra Tigres

Tigres vs Tijuana: a qué hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Cuántas veces ha eliminado Monterrey al América en Liguilla

Toluca vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025