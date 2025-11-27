Desde la caída de una reportera hasta un camión de refrescos: conoce los peores accidentes en la “Bajada del Diablo”

La caída de una reportera, motociclistas descontrolados y un camión impactado forman parte del alarmante recuento.

La denominada “Bajada del Diablo”, ubicada en la calle Paso Florentino de la alcaldía Álvaro Obregón, volvió a ser protagonista de un accidente que rápidamente se viralizó. La noche del miércoles 26 de noviembre, un camión de una empresa refresquera perdió completamente el control mientras descendía por la pendiente, una de las más pronunciadas y peligrosas de la Ciudad de México.

La unidad derrapó varios metros hasta terminar impactándose violentamente contra la fachada de una vivienda, generando daños materiales de consideración y dejando refrescos, restos de carga y escombros regados por toda la vialidad en la colonia La Mexicana.

Recientemente la Bajada del Diablo se hizo tendencia tras un accidente que involucra a un camión refresquero. Foto: (SSC)

El incidente no hizo más que sumarse a una larga lista de percances documentados en redes sociales, donde usuarios han captado choque tras choque en esta zona que se ha ganado la fama de ser incontrolable para distintos vehículos. Debido a ello, múltiples medios han recuperado los episodios más recordados ocurridos en este punto.

La alcaldía no ha dado informes sobre el siniestro. Crédito: Especial

Reportera sufre accidente en la Bajada del Diablo

La reportera y su acompañante al momento de la caída. (Instagram @Karianacn)

Entre los momentos más virales figura la caída en vivo de la reportera Karina Colmenero, de TV Azteca. Durante una transmisión matutina realizada precisamente para hablar de los riesgos de la “Bajada del Diablo”, la periodista viajaba como copiloto en una motocicleta que intentó ascender la rampa. Sin embargo, el conductor perdió el control y ambos terminaron en el suelo. El momento quedó registrado completamente en vivo. Pese al susto, la reportera reaccionó con humor: “Ni modo, cosas que pasan… estoy bien, estoy bien”, afirmó mientras vecinos y policías acudían a apoyarlos.

La periodista Kariana Colmenero se encontraba dando un reportaje sobre la peligrosidad de la avenida en una moto hasta que sufrió el percance. Crédito: Instagram Kariana Colmenero

Otro de los casos que generó miles de reacciones ocurrió en abril de este año, cuando un motociclista resbaló al intentar estabilizar su vehículo y terminó viendo cómo la motocicleta avanzaba cuesta abajo sin frenos. El joven corrió detrás de ella mientras intentaba evitar una tragedia mayor. En redes, algunos usuarios tomaron el incidente con humor, mientras otros destacaron el costo económico que una caída así puede representar.

Joven trata de alcanzar su moto luego de perder el control en plena pendiente. Crédito: tiktok/forlovetoanimalsandrock

La mayoría de los accidentes comparten un mismo patrón: los vehículos pierden el control al descender, sobre todo en días de lluvia, y terminan estrellándose en la misma esquina donde se han colocado bolardos para mitigar daños. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes ante la peligrosidad del tramo.

En el accidente más reciente, provocado por el camión de la marca Jarritos, autoridades atendieron a varias personas afectadas: tres adultos mayores de 85, 78 y 35 años, además de un joven de 25 que presentó lesiones policontundentes.

Dicha avenida es conocida por la cantidad de accidentes que se registran. Crédito: Especial

A pesar de la frecuencia de estos percances, vecinos aseguran que no se han tomado acciones definitivas para reducir los riesgos en la llamada “Bajada del Diablo”, una pendiente que ya suma más de una década de accidentes recurrentes.