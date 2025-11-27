México

Captan momento en que un camión de refrescos perdió el control en “La esquina del diablo” en Álvaro Obregón

En las imágenes se ve que el vehículo alcanzó a golpear algunas viviendas

Guardar
No hubo heridos en el
No hubo heridos en el incidente. Crédito: Especial

La noche de este 26 de septiembre un camión de refrescos perdió el control en la calle Paseo Florentino, colonia La Mexicana de la alcaldía Álvaro Obregón, la cual es conocida coloquialmente como “La esquina del diablo”.

En las imágenes se alcanza a ver primero cómo el conductor del vehículo procura bajar lentamente y por tramos pequeños, pero en cierto punto el camión no resiste, golpea un par de autos estacionados y pierde el control.

El camión se ladeó mientras las llantas derrapaban, entonces golpeó una vivienda en la que pierde una de las puertas laterales. El vehículo dio la vuelta y chocó nuevamente con otra casa y terminó por detenerse y dejar mucho de su producto tirado en la calle. También puede verse que el conductor mueve el volante del carro con la intención de mantenerlo estable.

Dicha avenida es conocida por la cantidad de accidentes que se registran. Crédito: Especial

Las imágenes demuestran también que el camión dañó severamente una vivienda, pues destrozó la ventana y abrió un gran agujero en el inmueble, dejando escombros en el interior de la casa. También pueden detectarse afectaciones en las bardas que las autoridades han colocado para evitar que los vehículos dañen a peatones y hogares.

Bomberos de la CDMX informaron en su cuenta de X sobre el siniestro vial, destacaron que su participación ya concluyó y que, salvo por dos viviendas, hubo saldo blanco. Ninguno de los habitantes ni el conductor del vehículo sufrieron heridas de importancia médica.

Paseo Florentino es una calle conocida por habitantes e internautas como “La esquina del diablo”, “La Bajada del diablo”, “La bajada de Santa Fe” y “La montaña rusa” debido a la gran cantidad de incidentes viales que se registran en la avenida.

El camión dañó viviendas antes de detenerse. Crédito: Especial

“La esquina del diablo” representa un desafío para los conductores debido a su inclinación pronunciada y las condiciones de la vía. La peligrosidad de la Bajada del Diablo no distingue entre tipos de vehículos. Motocicletas, patrullas y taxis han sido víctimas de la pendiente, y los residentes advierten que el peligro se incrementa durante los días lluviosos, cuando la superficie se vuelve aún más resbaladiza.

En palabras de los vecinos, la situación se agrava por la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas, lo que expone a quienes transitan por la zona a un riesgo permanente.

En los últimos años, usuarios han difundido videos en los que se observa cómo automóviles giran y pierden el control, ya que los frenos no responden de manera adecuada en este tramo.

En el 16 de abril pasado ocurrió un incidente protagonizado por un motociclista en la conocida “Esquina del Diablo” de la Ciudad de México.

Un video viralizado en TikTok muestra cómo el joven, tras perder el control de su motocicleta en plena bajada, intenta recuperar su vehículo mientras este desciende lentamente por la empinada calle.

Temas Relacionados

La esquina del diabloÁlvaro ObregónCDMXAccidentemexico-noticias

Más Noticias

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

El grupo sumó mariachis a su recorrido en México con el Paradise State of Mind Tour

Foster The People interpretó Pumped

Resolución de la ONU se opone a construcción de planta de gas en Topolobampo

El organismo internacional señaló posibles riesgos para comunidades indígenas y el entorno natural

Resolución de la ONU se

Mauricio Tabe no comparece en el Congreso CDMX y denuncia cambios de última hora

El alcalde decidió no ingresar al salón alterno y entregó su informe únicamente por escrito

Mauricio Tabe no comparece en

Claudia Sheinbaum participa en la Cumbre InnovaTecNM 2025 en Hidalgo junto a Julio Menchaca

La presidenta afirmó que el TecNM es una institución clave para el desarrollo tecnológico y científico del país

Claudia Sheinbaum participa en la

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

El fiscal general del estado confirmó los hechos violentos

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

Identifican 7 cárteles que controlan la venta de vapeadores y cigarros ilegales en México

Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Foster The People interpretó Pumped

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Ideas para armar un disfraz de Las Guerreras K-pop y asistir al concierto en CDMX

Sheinbaum narró su encuentro con Salma Hayek, con quien platicó dos horas en Veracruz: “Me cayó re bien”

Lupita Jones reacciona a la investigación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cómo

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador