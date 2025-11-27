Captan momento en que un camión de refrescos perdió el control en “La esquina del diablo” en Álvaro Obregón

No hubo heridos en el incidente. Crédito: Especial

La noche de este 26 de septiembre un camión de refrescos perdió el control en la calle Paseo Florentino, colonia La Mexicana de la alcaldía Álvaro Obregón, la cual es conocida coloquialmente como “La esquina del diablo”.

En las imágenes se alcanza a ver primero cómo el conductor del vehículo procura bajar lentamente y por tramos pequeños, pero en cierto punto el camión no resiste, golpea un par de autos estacionados y pierde el control.

El camión se ladeó mientras las llantas derrapaban, entonces golpeó una vivienda en la que pierde una de las puertas laterales. El vehículo dio la vuelta y chocó nuevamente con otra casa y terminó por detenerse y dejar mucho de su producto tirado en la calle. También puede verse que el conductor mueve el volante del carro con la intención de mantenerlo estable.

Dicha avenida es conocida por la cantidad de accidentes que se registran. Crédito: Especial

Las imágenes demuestran también que el camión dañó severamente una vivienda, pues destrozó la ventana y abrió un gran agujero en el inmueble, dejando escombros en el interior de la casa. También pueden detectarse afectaciones en las bardas que las autoridades han colocado para evitar que los vehículos dañen a peatones y hogares.

Bomberos de la CDMX informaron en su cuenta de X sobre el siniestro vial, destacaron que su participación ya concluyó y que, salvo por dos viviendas, hubo saldo blanco. Ninguno de los habitantes ni el conductor del vehículo sufrieron heridas de importancia médica.

Paseo Florentino es una calle conocida por habitantes e internautas como “La esquina del diablo”, “La Bajada del diablo”, “La bajada de Santa Fe” y “La montaña rusa” debido a la gran cantidad de incidentes viales que se registran en la avenida.

El camión dañó viviendas antes de detenerse. Crédito: Especial

“La esquina del diablo” representa un desafío para los conductores debido a su inclinación pronunciada y las condiciones de la vía. La peligrosidad de la Bajada del Diablo no distingue entre tipos de vehículos. Motocicletas, patrullas y taxis han sido víctimas de la pendiente, y los residentes advierten que el peligro se incrementa durante los días lluviosos, cuando la superficie se vuelve aún más resbaladiza.

En palabras de los vecinos, la situación se agrava por la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas, lo que expone a quienes transitan por la zona a un riesgo permanente.

En los últimos años, usuarios han difundido videos en los que se observa cómo automóviles giran y pierden el control, ya que los frenos no responden de manera adecuada en este tramo.

En el 16 de abril pasado ocurrió un incidente protagonizado por un motociclista en la conocida “Esquina del Diablo” de la Ciudad de México.

Un video viralizado en TikTok muestra cómo el joven, tras perder el control de su motocicleta en plena bajada, intenta recuperar su vehículo mientras este desciende lentamente por la empinada calle.