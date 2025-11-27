México

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

La nueva reina mexicana de la belleza internacional no solo se llevó la corona en Tailandia, sino que también robó corazones con un clip viral donde ya mostraba su carisma desde pequeña

El video de Fátima Bosch
El video de Fátima Bosch desfilando como sirena en concursos infantiles inspira a miles de seguidores en redes sociales (Archivo)

La reciente victoria de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025 ha reavivado el interés por los orígenes de la nueva reina de belleza, especialmente tras la difusión de un video de su infancia que ha capturado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

En las imágenes, una pequeña Fátima, con dos coletas y su característico cabello ondulado, se presenta con seguridad ante el público: “Hola, me llamó Fátima Bosch Fernández y el municipio del que vengo se llama Teapa”, afirma mientras sostiene el micrófono, dejando entrever la determinación que la acompañaría en su trayectoria.

El video viral de la
El video viral de la infancia de Fátima Bosch en TikTok revela su carisma y determinación desde pequeña (TikTok)

La cuarta reina de belleza mexicana ante el mundo

El 20 de noviembre, la noticia de que México sumaba una nueva corona en el certamen internacional desató celebraciones tanto en el país como en el estado natal de la ganadora, Tabasco.

La edición número 74 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, reunió a más de 120 candidatas de todo el mundo, pero fue Bosch quien se impuso en todas las pruebas, conquistando al público con su personalidad y carácter.

Con este triunfo, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título, sumándose a Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Fátima Bosch gana Miss Universo
Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y se convierte en la cuarta mexicana en obtener la corona internacional (Foto AP/Sakchai Lalit)

Desde pequeña, encaminada a las pasarelas

El video viralizado en TikTok muestra a Fátima en sus primeros concursos de belleza infantiles, donde ya destacaba por su carisma y seguridad. En una de las escenas, aparece luciendo un atuendo de sirena en color verde brillante, desfilando con soltura y saludando a quienes la rodean.

Estas imágenes han sido interpretadas por sus seguidores como una prueba de que su sueño de alcanzar la corona se gestó desde la infancia. “Yo solo veo que ella LO MANIFESTÓ”, escribió un usuario, mientras que otros comentarios resaltan la constancia y autenticidad de la joven: “Esto sí es tener 20 años de experiencia” y “Su personalidad no ha cambiado nada, es una niña súper hermosa y tierna”.

Nacida el 19 de mayo de 2000 en el municipio de Teapa, en el sureste mexicano, Fátima Bosch Fernández vivió su infancia entre su localidad natal y Villahermosa, donde cursó la secundaria en el Colegio Arjí.

La modelo se convirtió en Miss Universo 2025. Crédito: TikTok

Su interés por la moda la llevó a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde se formó en Diseño de Indumentaria y Moda. Posteriormente, amplió su preparación en Europa, estudiando en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán.

La viralización del metraje ha reforzado la percepción de que la trayectoria de Fátima Bosch estuvo marcada desde el inicio por una vocación clara y una presencia escénica que, según sus seguidores, la hacían merecedora de la corona.

“Desde pequeñita camina así dando un brinquito” y “Como la gente se atreve a juzgar los sueños de esta niña” son algunas de las frases que acompañan el video, consolidando la imagen de una joven cuya determinación y carisma la han llevado a lo más alto del universo de la belleza.

