Lotería Nacional 25 de noviembre Sorteo Mayor 3994: Resultados ganadores y reintegros

El diseño del billete de este sorteo hace homenaje al legado del Dr. Molina. Su vida, dedicada a la investigación científica con profundo compromiso hacia el medio ambiente, nos recuerda que la ciencia, cuando se guía por principios éticos y responsabilidad social, tiene la capacidad de transformar la realidad y mejorar el destino de la humanidad.

El Sorteo Mayor es conocido por ser uno de los juegos de azar más emblemáticos en México, con un premio principal de 21 millones de pesos distribuidos en tres series. Esta tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México tiene lugar cada martes a las 20:00 (hora del centro del país).

Resultados Sorteo Mayor martes 25 de noviembre 2025

Foto: Cuartoscuro

Premio mayor de 21 millones de pesos: 17265

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 34579

Premio mayor de 900 mil pesos: 45128

Premio mayor de 240 mil pesos: 29423

Premio mayor de 240 mil pesos: 53299

Premio mayor de 240 mil pesos: 26127

Premio mayor de 240 mil pesos: 34126

Premio mayor de 120 mil pesos: 34228

Premio mayor de 120 mil pesos: 53622

Premio mayor de 120 mil pesos: 42617

Premio mayor de 120 mil pesos: 00585

Premio mayor de 120 mil pesos: 28813

Reintegros: 5 y 9

30 aniversario del Premio Nobel de Química 1995

(REUTERS/Gerardo Garcia)

El año 2025 es trascendental para la educación científica y tecnológica en nuestro país ya que se conmemora el Centenario de la enseñanza de la Ingeniería Química en México, una disciplina que ha sido pilar en la industrialización, el desarrollo tecnológico y la innovación científica nacional.

Desde sus inicios, la Facultad de Química de la UNAM ha sido piedra angular en la enseñanza y desarrollo de esta carrera, la cual no solo ha aportado a la industria, sino que ha impulsado desarrollos sumamente relevantes en ciencia aplicada y sostenibilidad. A lo largo de este siglo, la Ingeniería Química ha proliferado con excelencia en universidades públicas, instituciones privadas, tecnológicos e institutos de formación superior, generando profesionales capaces de enfrentar los grandes retos de nuestro tiempo: la industrialización responsable, la sustentabilidad ambiental y la capacidad de destacar en el entorno global.

En este contexto de celebración, recordamos con orgullo a uno de los egresados más notables de esta carrera: el Dr. Mario Molina, insigne científico mexicano, cuya trayectoria representa lo mejor de la formación, el talento y el compromiso social que caracterizan a la Ingeniería Química mexicana.

¿Cómo funciona este sorteo?

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.