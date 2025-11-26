México

La vez que Christian Nodal le hizo un tatuaje a Adamari López

Este hecho resurgió en redes tras video viral que captó un incómodo momento entre la conductora y Ángela Aguilar en 2024

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Recientemente, comenzó a circular en redes sociales fragmentos de un videoclip donde aparece Adamari López en una entrevista con Christian Nodal. Un momento que quedó documentado previo a los premios Latin American Music Awards de 2022, cuando la conductora se topó con el sonorense y terminó tatuándose con él.

Inicialmente, la interacción tenía el formato de una charla, pero la complicidad entre ambos los llevó a superar las barreras habituales de la prensa y el espectáculo. En ese contexto, Adamari López propuso a Christian Nodal realizarle un tatuaje pequeño, buscando un diseño bastante simbólico. Eligió la letra “A”, representando su nombre y el vínculo con su hija (Alaiä). El intérprete mexicano accedió a la petición y agregó un corazón al diseño, detalle que acentuó el mensaje personal de la pieza.

Me gustaría que tú me pidieras a mí algo que yo... no sé si estoy tan convencida de hacerlo. Pero me gustaría que me lo hicieras tú”, intentó explicar Adamari a Christian.

Nodal le tatuó un diseño
Nodal le tatuó un diseño simbólico a la conductora. (Captura de pantalla YouTube)

Por lo que el intérprete de “Amé” rápidamente le hizo una propuesta “Vamos a hacerte un tatuaje”.

“Quisiera entonces tatuarme algo que también tenga un significado y mi hija es esa motivación y es el motor más importante”, compartió la conductora durante la conversación con el cantante. Nodal realizó el tatuaje en tinta negra de aproximadamente un centímetro sobre el antebrazo izquierdo de López.

“Gracias Nodal por haberme dado esta entrevista y la buena onda que tuvimos al platicar... Que se gane los cinco premios”, declaró Adamari al finalizar el tatuaje.

Minutos después Nodal abordó el tema en otra entrevista de los premios y comentó lo siguiente, “El tatuaje que más me ha dolido fue el que le hice a Adamari. Porque tenía mucho miedo de lastimarla o que hiciera algo mal. Ella anda estrenando tatuaje”, comentó el cantante.

En redes sociales se viralizó
En redes sociales se viralizó un videoclip donde Adamari le pide una foto a Ángela Aguilar. (Captura de pantalla TikTok)

Este hecho recobró vigencia tras la viralización reciente de un video donde Adamari López le pide una fotografía a Ángela Aguilar. El momento generó debate público por el comportamiento de la cantante, quien fue acusada por los internautas de mostrar soberbia, mientras otras voces defendieron que las imágenes no reflejaban el contexto completo de la conversación.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con críticas en plataformas como TikTok. “Ahora entiendo por qué Angela está enojada”, “Adamari es fan de su relación”, “Por eso su cara de enojada”, “Adamari es “Con razón, celos del pasado”, “Ahora entiendo por qué su actitud cuando le pidió la foto”, son algunos de los comentarios.

