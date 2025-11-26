México

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

A punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la actriz, su familia organiza varios tributos para celebrar la vida y el legado de la última diva del Cine de Oro Mexicano

Stephanie Salas confirmó que los tributos a Silvia Pinal incluirán diversas actividades para honrar su legado artístico. (Canal 22)

Silvia Pinal, la legendaria actriz y última diva del Cine de Oro Mexicano, falleció la tarde del 28 de noviembre de 2024 a los 93 años, tras varios días hospitalizada en la Ciudad de México.

Su deceso se debió a una neumonía que se complicó, derivada de una serie de problemas de salud que incluyeron una infección en las vías urinarias y el colapso de uno de sus pulmones.

A pesar de que en un momento se reportó una mejoría, su estado se agravó y finalmente perdió la vida rodeada de su familia, quienes le brindaron cuidados en sus últimas horas.

Homenaje a Silvia Pinal a un año de su muerte. (Cuartoscuro)

¿Habrá homenaje para Silvia Pinal a un año de su muerte?

El primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal se aproxima y su familia prepara una serie de homenajes para recordar a la legendaria actriz mexicana.

Stephanie Salas, nieta de la intérprete, confirmó que en los próximos días se cumplirán doce meses desde el fallecimiento de la artista y que la conmemoración no se limitará a un solo acto, sino que incluirá diversas actividades para honrar su legado.

En un encuentro con la prensa del programa De Primera Mano, Salas explicó que la organización de los eventos está en manos de su madre, Sylvia Pasquel, quien coordina los detalles para que la memoria de Pinal reciba el tributo que merece.

Se alistan homenajes a un año de la muerte de Silvia Pinal. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Homenajes para Silvia Pinal por su primer aniversario luctuoso

De acuerdo con la actriz, es importante que los homenajes se realicen con integridad y sin desvirtuar el propósito de reconocimiento: “Todo tiene que ser con respeto, nada arbitrariamente”, afirmó.

De igual forma, remarcó que el legado de Silvia Pinal pertenece tanto a su familia como al público que la acompañó durante décadas. Además, enfatizó que la magnitud de la figura de Pinal justifica la multiplicidad de actos conmemorativos.

“Sin duda alguna habrá no uno, muchos, porque la gente creo que tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, agregó.

La familia de Silvia Pinal prepara homenajes a un año de su muerte. (Archivo)

Salas responde si habrá museo de Silvia Pinal en una de sus casas

Uno de los temas que ha despertado mayor interés es la posibilidad de transformar la residencia de Silvia Pinal en el Pedregal en un museo abierto al público.

Sobre este punto, Stephanie Salas aclaró que aún no existe una decisión definitiva, aunque expresó su deseo de que el proyecto se concrete: “Ojalá se haga y si no, lo que tenga que ser”, comentó.

Finalmente, en relación al proceso de duelo, Salas reconoció que ha sido una experiencia tanto personal como colectiva. Asimismo, recordó el homenaje realizado en el Palacio de Bellas Artes, donde al despedir a su abuela expresó que Silvia Pinal pertenece no solo a su familia, sino también al pueblo mexicano. “Entre todos hemos padecido su falta”, concluyó.

