Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Una red de empresas de seguridad privada presuntamente a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue utilizada para adquirir, transferir y rematricular armamento con el respaldo de exmilitares, según Carlos Loret de Mola en su cuenta oficial de X y Reforma.

Con esto, según el economista, se fue permitiendo el flujo de armas ilegales hacia organizaciones delictivas en Veracruz y Tamaulipas bajo apariencia de legalidad.

“Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”, publicó Loret de Mola.

Las empresas presuntamente ligadas al narco

Según Loret de Mola, el dueño de Miss Universo estaría ligado a tráfico de armas y huachicoleo. (Gobierno de México)

Además, aseguró que los cargos en su contra son por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos., señalando que cinco de sus empresas de seguridad privada estarían relacionadas con robo de combustible desde Guatemala y suministro de armas al cártel del Golfo y al Grupo Sombra de Veracruz.

“La red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento”, según Loret de Mola, quien señaló a “SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.”

Argumentó que estas compañías intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), enfatizando que “la empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra (Veracruz) y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a 'El Cape’, 'El Loco‘ y ‘El M‘“.

Agregó que se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lo que “permitió su circulación con apariencia de legalidad”, según Loret.

Según su publicación, adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente, operando centros logísticos en el estado de Querétaro.

Posteriormente, enlistó cada uno de los sitios con las supuestas actividades: “‘La Espuela’ (dentro de Ferropolymers) recibía carrotanques con combustible; ‘El Patio’ (5ª La Chingada) mezclas con MTBE y naita para mejorar calidad y presentación; y el producto final se distribuía a ‘AGUI-MAR’, ‘FUCHELA’ y ‘PALMA SIKA’. Para la facturación utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH”.