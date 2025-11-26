Colectivos antitabaco piden incluir políticas contra el tabaco calentado y las bolsas de nicotina en Ley General de Salud

Una joven vapeando (Shutterstock)

Representantes de colectivos antitabaco exigieron al Poder Legislativo contemplar políticas públicas contra la venta y el consumo de tabaco calentado y las bolsas de nicotina en la reforma a la Ley General de Salud, que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, la doctora Guadalupe Ponciano, del Comité Interinstitucional para la Lucha del control del Tabaco, Adriana Rocha, de Polithink; y Juan Núñez Guadarrama, de Salud Justa Mx, expusieron los riesgos que generan estos productos a la salud y la relevancia de actuar para proteger de estos a la población.

La doctora Ponciano advirtió que todos los productos de tabaco y nicotina son perjudiciales y no existe un nivel seguro de consumo, ya que pueden generar adicción y graves patologías que pueden causar la muerte.

Recordó que el consumo de cigarrillos de tabaco tradicional ocasiona más de 63 mil muertes anuales en México y provoca un gasto sanitario de 187 mil 490 millones de pesos al año.

Ponciano enfatizó la existencia de un conflicto irreconciliable entre la salud pública y los intereses de la industria tabacalera.

“La Ley General de Salud debe incluir los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina, si se permite el acceso a estos nuevos productos, estamos creando una generación de jóvenes adictos a la nicotina que en el futuro serán una generación de adultos enfermos”, expuso la especialista y llamó a los legisladores a anteponer la evidencia científica independiente.

Por su parte, Adriana Rocha Camarena, representante de Polithink, consideró positiva la reforma para prohibir cigarros electrónicos y vapeadores, aunque expresó preocupación por potenciales intentos de la industria tabacalera para descarrilar las iniciativas.

“En la discusión de la ley del IEPS, el Congreso abrió a las refresqueras el espacio para interferir, esperamos que en esta ocasión esto no se repita con la industria tabacalera”, declaró.

Juan Núñez, coordinador de Salud Justa Mx, señaló que la LXVI Legislatura debe fortalecer la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum e incorporar nuevas disposiciones que respalden la prohibición de artículos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos.

Destacó que tanto el tabaquismo como la nicotina representan el principal factor de riesgo para enfermedades crónicas en el país y exigió a los legisladores resistir ante las presiones de la industria.

“La ciudadanía apoyará a sus diputados si protegen la salud y rechazan los amagos de la industria para favorecer sus negocios”, afirmó.

Colectivos de México y Latinoamérica protestan en COP11 contra tabacaleras

Durante la COP 11 realizada en Ginebra la semana pasada, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se movilizaron mediante comunicados, protestas y acciones de incidencia para enfrentar a la industria tabacalera, señalada por causar la muerte de más de la mitad de sus consumidores.

Países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Uruguay, Panamá y Perú destacaron por su defensa de la salud pública y fueron reconocidos por su papel relevante en posicionar la región a nivel internacional.

Daniel Dorado, co-coordinador de la Alianza Global Control Tabaco, resaltó que, aunque la conferencia logró avances importantes en el control del tabaco, todavía quedan temas esenciales pendientes, especialmente en lo que respecta al artículo 5.2(b) sobre la reducción de daños del Convenio Marco de la OMS.

Dorado también destacó el fortalecimiento del artículo 19, enfocado en la responsabilidad y reparación por daños relacionados con el tabaco.

Durante la COP 11, se promovieron medidas para fortalecer la implementación nacional, fomentar la cooperación internacional y explorar financiamiento sostenible.

Gianella Severini, también representante de la sociedad civil, subrayó la importancia de la participación activa para enfrentar la interferencia de la industria tabacalera.