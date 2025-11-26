Angie Taddei de JNS pide que paren ataques a las nuevas Jeans: “Están ilusionadísimas”

Angie Taddei, de JNS, expresa respeto por el nuevo proyecto de Paty Sirvent pero marca límites legales sobre el nombre del grupo (IG)

El reciente relanzamiento del grupo Jeans con una nueva generación de jóvenes cantantes ha generado reacciones entre las integrantes originales, en particular Angie Taddei, quien actualmente forma parte de JNS.

Aunque Taddei manifestó su respeto por el proyecto impulsado por su excompañera Paty Sirvent, dejó claro que existen límites legales y emocionales en torno al uso del nombre que marcó su debut artístico.

Desde su perspectiva, Taddei expresó empatía hacia las adolescentes que ahora integran la renovada agrupación, recordando su propia experiencia al iniciar su carrera musical a una edad similar.

El regreso de Jeans genera expectativas y polémica entre los seguidores del grupo pop (IG)

“Yo me pongo en el lugar de las chavitas, están empezando su carrera, estás ilusionadísima de cantar, de hacer cosas nuevas y subir al escenario... no está padre que por una situación que no tiene nada que ver con ellas, les empiecen a tirar”, dijo Angie Taddei a la prensa, subrayando la importancia de no responsabilizar a las nuevas integrantes por las controversias surgidas.

La cantante también destacó la actitud de los seguidores de JNS, asegurando que tanto el grupo como su comunidad mantienen una postura de respeto y apoyo.

“Yo creo que nuestros fans son amables, somos partes de una comunidad de amor, de respeto, de igualdad, de eso es la bandera de JNS, entonces, aquí nosotros todo bien”, ahondó Taddei, reafirmando los valores que, según ella, definen a la agrupación actual.

No obstante, Taddei fue enfática al señalar que el nombre JNS pertenece exclusivamente a ella, a sus compañeras y a Bobo Producciones, la empresa que las representa.

Paty Sirvent y su esposo César Nava lideran el proyecto. Crédito: Instagram

“Nosotras somos JNS, ellas son Jeans y ya está ¿no? En cuanto a la cosa legal, los abogados se estarán encargando, nosotras seguimos trabajando, construyendo, dedicándonos a lo que llevamos haciendo desde hace 10 años. Esto ya es nuestro, ¿crecimos en un grupo?, sí, sin duda, pero hoy somos JNS”, destacó Angie Taddei, dejando en claro que cualquier disputa sobre la denominación será resuelta por la vía legal.

En relación con la comunicación entre las partes, Taddei aseguró que Paty Sirvent no se puso en contacto con ninguna de las integrantes actuales para informarles sobre su intención de revivir el concepto de Jeans con nuevas voces.

“Nada de hablar, ella nunca levantó el teléfono para platicarnos nada, ni contarnos nada, ni pedirnos nuestro apoyo, nada”, precisó la cantante, evidenciando la ausencia de diálogo previo al lanzamiento del nuevo proyecto.

JNS se deslinda del proyecto anunciado por Paty Sirvent y advierte sobre el uso de la marca (Bobo)

A pesar de las diferencias, Taddei no descarta la posibilidad de organizar una gira conmemorativa por los treinta años del grupo, en la que le gustaría reunir a todas las exintegrantes que han formado parte de la historia de Jeans.

Mientras tanto, las nuevas integrantes ya han presentado una versión renovada de la canción “Enferma de amor”, tema que las originales popularizaron en 1997.