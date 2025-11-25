Tras su paso por ¿Quién es la máscara?, Wendy Guevara se somete a delicadas cirugías estéticas: “Grasa en las piernas”

La influencer Wendy Guevara ingresa al hospital para someterse a una lipoescultura con lipo transferencia, según lo anunciado a sus seguidores (Recorte)

La noche del domingo 23 de noviembre, Wendy Guevara sorprendió a la audiencia al revelar su identidad como ‘María Ovina’ en el programa ‘¿Quién es la máscara?’, aunque esa participación había sido grabada semanas antes.

Apenas unas horas después, la influencer decidió ingresar al hospital para someterse a una intervención quirúrgica que había anunciado previamente a sus seguidores.

La propia Wendy, conocida como ‘La Perdida’, había explicado días antes que el motivo de su hospitalización era una lipoescultura con lipo transferencia. Detalló que el procedimiento consistiría en extraer grasa de ciertas zonas de su cuerpo para transferirla a las piernas y los glúteos, además de realizar un ajuste en el busto:

“Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”, explicó la influencer.

Wendy Guevara revela su identidad como ‘María Ovina’ en el programa ‘¿Quién es la máscara?’ tras semanas de grabación (Quién es la máscara/Captura de pantalla)

El procedimiento, que se llevó a cabo el lunes 24 de noviembre, se extendió más de lo previsto, según confirmó su amiga Salma, quien aseguró que “salió todo muy bien”.

La intervención no incluyó la cirugía de luxación de costillas, una técnica a la que se había sometido su amiga Paola Suárez para lograr una cintura más estrecha y una silueta curvilínea. Wendy optó por no realizarse esa parte del procedimiento debido a compromisos profesionales futuros.

La decisión de evitar la cirugía de costillas estuvo motivada por una invitación a participar en ‘Supernova’, un evento en el que influencers compiten en el ring.

El procedimiento de lipoescultura de Wendy Guevara incluyó transferencia de grasa a piernas y glúteos, además de un ajuste en el busto (Recorte)

Wendy explicó: “Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”.

La creadora de contenido, que ha destacado tanto en televisión como en redes sociales, compartió su proceso con sus seguidores, mostrando transparencia sobre las razones y expectativas en torno a su transformación física.

La indiscreción de Wendy Guevara sobre Briggitte Bozzo

Hace semanas, Wendy Guevara había detallado sus propios planes estéticos: “Me voy a hacer la lipo, nada más la lipo y me van a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito, más juntito”. No obstante, fue su comentario sobre la luxación de costillas lo que atrajo la atención:

Briggitte Bozzo se sometió a una "luxación" de costillas (Captura de pantalla TikTok @draramburo)

“Yo me iba a hacer las costillas, la luxación de costillas, donde te las fracturan... lo que se hizo Paola y Briggitte... ¡ay, ya dije! Ay, ¿qué tiene? Briggitte me platicó, no me dijo que no dijera. Saludos a mi Briggitte, ¿no tenía que decir? Es que ella no me dijo que no dijera. Pues ni modo, ahí lo ponen”.