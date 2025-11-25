SEP anuncia un día sin clases para esta última semana de noviembre: revelan la fecha

SEP anunció un día sin clases para este mes de noviembre. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en esta última semana de noviembre habrá un día sin clases para todos los estudiantes de nivel básico en todo el país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia educativa del Gobierno de México, quien reveló una nueva fecha en que las alumnas y alumnos se ausentarán de las aulas educativas en el país.

La SEP señaló que nuevamente habrá una fecha en este mes de noviembre en que las actividades académicas serán suspendidas para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Indicó que esto aplicará para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas de todo México.

La SEP reveló los motivos por lo que este viernes 28 de noviembre no habrá clases para estudiantes de nivel básico. Crédito: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

La SEP comunicó que este próximo viernes 28 de noviembre no habrá clases para alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Será este último viernes de este mes de noviembre en que alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país no acudirán a las respectivas aulas educativas.

La razón de la suspensión de clases es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual está programada para este viernes 28 de noviembre.

Esta reunión que involucra a personal docente, así como administrativo y educativo de cada plantel de preescolar, primaria y secundaria, se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Por lo tanto, personal docente y demás de cada escuela de la SEP deberá asistir a los respectivos planteles educativos, a comparación de estudiantes de estos grados, a los cuales se les otorga un día de descanso.

Debido a que el viernes 28 de noviembre no habrá clases, se transformará en un fin de semana largo para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Este mes de noviembre se han llevado a cabo varias suspensiones de clases, tanto por estas reuniones como por registro de calificaciones y días feriados oficiales.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.