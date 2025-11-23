México

La UNAM e IPN abrirán más lugares en licenciatura: la SEP anuncia ampliación de universidades

El secretario de Educación añadió que la Universidad Autónoma Metropolitana también forma parte de la estrategia

Guardar
La Universidad Rosario Castellanos es
La Universidad Rosario Castellanos es una de las apuestas del gobierno federal Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) són las instituciones públicas con mayor demanda a nivel nacional, por ello se encuentran entre las universidades que ampliarán el número de lugares para los aspirantes de nuevo ingreso, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Gobierno de México ha delineado la expansión en la Educación Superior, con el objetivo de alcanzar una cobertura del cincuenta y cinco por ciento y sumar trescientos cincuenta y tres mil estudiantes a la matrícula nacional en instituciones públicas, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El plan estratégico contempla un incremento de al menos diecisiete por ciento en la matrícula respecto a la cifra actual.

Esta medida busca responder al crecimiento de la población estudiantil y garantizar que un mayor número de jóvenes acceda a estudios superiores.

Para lograrlo, se prevé una distribución específica de los nuevos espacios entre diversas instituciones: las Universidades Estatales, las Universidades Estatales con Apoyo Solidario y las Universidades Interculturales ofrecerán ciento cincuenta mil lugares adicionales.

La UNAM e IPN ayudarán a crear 40 mil nuevos espacios en educación superior

Las universidades federales incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sumarán cuarenta mil espacios.

La Facultad de Arquitectura de
La Facultad de Arquitectura de la UNAM. Foto: X/@UNAM_MX.

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) aportará cincuenta mil; las Escuelas Normales Públicas tendrán una meta de treinta mil; y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTP) contribuirán con ochenta y tres mil lugares. De este modo, se alcanzará la ampliación total prevista.

A la par de la oferta pública, se espera que las instituciones particulares participen en este esfuerzo nacional, generando cuatrocientos mil nuevos lugares para responder a la demanda educativa.

En relación con el compromiso presidencial de crear trescientos treinta mil nuevos espacios para la Educación Superior, Delgado Carrillo precisó que se establecerán noventa nuevas sedes.

Entre ellas, la Universidad Nacional Rosario Castellanos dispondrá de treinta sedes y ofrecerá ciento cincuenta mil nuevos lugares; la Universidad de la Salud “Rosario Castellanos” contará con diez sedes adicionales y veinticinco mil nuevos espacios; mientras que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez sumarán cincuenta nuevas sedes y cuarenta mil espacios.

El secretario de Educación Pública también anunció que el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el IPN aportarán ochenta y cinco mil y treinta mil lugares nuevos, respectivamente, para cumplir la meta de trescientos treinta mil espacios al cierre de la administración.

Estas iniciativas, subrayó el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, constituyen una muestra del compromiso del Gobierno de México de la presidenta Sheinbaum con la juventud y con el ejercicio pleno del derecho a la educación en todos los niveles.

Temas Relacionados

SEPUniversidad Rosario Castellanosmexico-noticiasEducaciónUNAMIPN

Más Noticias

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Diana Ordoñez abre el marcador para las Amazonas

Ya cayó la primera anotación y el conjunto local toma ventaja en la final de vuelta

Tigres vs América Final Liga

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quién podría ser el expulsado de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el próximo pago para todos los beneficiarios

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los estudiantes de secundaria del país inscritos

Beca Rita Cetina 2025: cuándo

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

La icónica casona fue testigo de distancias, reconciliaciones y secretos familiares, convirtiéndose en el escenario principal de la historia entre la actriz y su hija Alejandra Guzmán

El fuerte vínculo sentimental entre

Encontraron sin vida a Joel Lizandro, adolescente de 15 años yucateco, desaparecido tras buscar trabajo en Tulum

El menor de edad contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Yucatán

Encontraron sin vida a Joel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quién podría ser el expulsado de esta noche

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

Dardo para Christian Nodal: Cazzu afirma que tiene más en común con Belinda que haber compartido un hombre

DEPORTES

Tigres vs América Final Liga

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Diana Ordoñez abre el marcador para las Amazonas

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez