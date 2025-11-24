México

¿Habrá clases este lunes 24 de noviembre? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública comunicó que habrá un fin de semana largo para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria

La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá o no clases este lunes 24 de noviembre en preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro/Dennise Hernández Rubio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 24 de noviembre habrá clases o no.

La duda surgió entre los padres de familia, así como alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Esto ya que se han llevado a cabo diferentes suspensiones de clases en los últimos días.

Las recientes suspensiones de clases ocurrieron el pasado viernes 14 y lunes 17 de noviembre, por lo que se convirtió en un megapuente vacacional para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Este lunes 24 de noviembre
Este lunes 24 de noviembre sí habrá clases en todos los planteles de educación básica en el país. Crédito: Cuartoscuro.

Por ello, además de la información proporcionada por la dependencia federal, también se consultó el calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases o no este próximo lunes 24 de noviembre.

De acuerdo con lo comunicado por la SEP, este lunes 24 de noviembre sí habrá clases en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país.

La dependencia educativa enfatizó que no existe razón alguna para suspender las clases como juntas, reuniones, días feriados y demás para cancelar las actividades escolares.

Por lo tanto, estudiantes de nivel básico en el país deberán acudir a las aulas educativas en todo el país para este lunes 24 de noviembre.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Asimismo, la SEP reveló la próxima fecha en que las clases serán suspendidas para todos los alumnos y las alumnas de nivel básico en el país.

Se trata del próximo viernes 28 de noviembre, de acuerdo a lo notificado por el calendario oficial de la SEP. La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por lo tanto, este próximo lunes 24 de noviembre sí habrá clases para alumnas y alumnos de nivel básico en el país. La próxima suspensión de clases será el 28 del presente mes por la junta de CTE, como se ha mencionado anteriormente, y que aplicará a educación básica.

Será un fin de semana largo para alumnas y alumnos de todos los grados educativos de educación básica en el país.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión
La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

