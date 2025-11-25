Receta de cheesecake de mango sin horno, rápida y fácil

Este postre es ideal para una tarde con amigos — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estas buscando un postre fácil para esas tardes de antojo, sin duda esta es la opción ideal para ti.

Se trata de un cheesecake de mango sin horno el cual se destaca como una opción fresca y práctica para quienes buscan un postre fácil de preparar.

Esta receta combina la suavidad del queso crema con el sabor tropical del mango y evita el uso del horno, lo que la convierte en una alternativa ideal para cualquier ocasión.

Preparada en pocos pasos y con ingredientes simples, representa una manera efectiva de disfrutar un postre casero con un toque frutal.

Servida sobre una base crujiente de galleta esta tarta tiene un sabor irresistible. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de cheesecake de mango sin horno

Ingredientes

Base:

200 g de galletas tipo María o Digestive

80 g de mantequilla derretida

Relleno:

300 g de pulpa de mango (puede ser natural o en lata)

400 g de queso crema (a temperatura ambiente)

200 ml de crema para batir (nata para montar)

100 g de azúcar

10 g de gelatina sin sabor (o 7 hojas de gelatina)

Cobertura:

150 g de pulpa de mango

2 cucharadas de azúcar

5 g de gelatina sin sabor (o 3 hojas de gelatina)

Preparación

Base: Triturar las galletas hasta hacerlas polvo. Mezclar con la mantequilla derretida. Distribuir la mezcla en el fondo de un molde desmontable de 20 cm, presionar y compactar. Llevar al refrigerador durante 20 minutos. Relleno: Hidratar la gelatina en 50 ml de agua fría, dejar reposar 5 minutos y calentar en microondas unos segundos para disolverla. Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Agregar la pulpa de mango y mezclar hasta integrar. Montar la crema para batir y agregarla con movimientos envolventes. Incorporar la gelatina disuelta. Verter la mezcla sobre la base de galletas y alisar la superficie. Refrigerar por al menos 4 horas (mejor toda la noche). Cobertura: Hidratar la gelatina en agua fría y disolverla. Licuar la pulpa de mango con el azúcar. Unir la gelatina con el mango y mezclar bien. Verter sobre la tarta ya fría y volver a refrigerar 1 hora. Desmoldar y servir fría.

Este cheesecake de mango sin horno se puede decorar con trozos de mango fresco o menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de un cheesecake de mango

El perfil nutricional de la receta de cheesecake de mango sin horno puede variar según las marcas y cantidades exactas de los ingredientes. A continuación, se presenta una estimación aproximada por porción, considerando que la tarta se divide en 10 porciones:

Por porción (aproximadamente)

Calorías: 320 kcal

Proteína: 5 g

Grasa total: 20 g Grasa saturada: 12 g

Carbohidratos totales: 31 g Azúcares: 22 g

Fibra: 1 g

Sodio: 180 mg

Colesterol: 65 mg

A pesar de su sabor es importante consumirlo con moderación.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características nutricionales

Aporta energía principalmente por los carbohidratos de las galletas y el mango, y por las grasas de la mantequilla, queso crema y nata.

Contiene proteínas lácteas por el queso crema y la nata.

El mango contribuye vitamina C y fibra.

Nivel moderado de sodio y colesterol derivado de los lácteos y la mantequilla.