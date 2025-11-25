México

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El ataque se registró en la sindicatura de Aguaruto del municipio de Culiacán

La tarde de este martes 25 de noviembre se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados que dejó como saldo tres agresores detenidos y el aseguramiento de vehículos y armas en Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el enfrentamiento se registró alrededor de las 13:30 horas en la sindicatura de Aguaruto del municipio de Culiacán, cuando fue detectado un grupo de civiles armados que se trasladaban a bordo de un vehículo color negro.

Los sujetos dispararon contra los marinos, quienes comenzaron a seguirlos por la carretera de Culiacán a Navolato.

Testigos relataron a medios locales que el vehículo en el que se trasladaban los hombres armados, un Toyota Corolla, fue alcanzado por los marinos durante el operativo luego de que perdieron el control de la unidad y chocaron con otro automóvil particular.

Tres detenidos y armas aseguradas tras agresión

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que derivado del operativo realizado por elementos de la Marina en la sindicatura de Aguaruto se logró la detención de tres personas.

Además, fueron decomisadas armas de fuego y un vehículo. Ante los hechos, elementos del Grupo Interinstitucional se desplegaron en el sitio para mantener la seguridad.

“Se pide precaución al circular en la zona, así como atender las indicaciones de las autoridades”, instó la SSP.

Reportes de Los Noticieristas refieren que uno de los tres detenidos resultó lesionado, por lo que requirió atención médica.

Durante el intercambio de balas uno de los agresores habría intentado huir, por lo que los marinos le dieron alcance metros más adelante y procedieron con su detención.

Videos en redes sociales muestran a los elementos de la Marina realizando detonaciones de arma de fuego, en lo que parece ser el seguimiento de la persona que intentó huir del sitio luego de que fueran alcanzados.

El vehículo quedó en medio de la calle con disparos de arma de fuego, y se procedió con su aseguramiento para ser trasladado ante la autoridad correspondiente.

Ataque armado deja 13 agresores muertos y 4 detenidos

Estos hechos se suman al enfrentamiento entre agentes de seguridad y civiles ocurrido el pasado 3 de noviembre en Guasave, Sinaloa, que dejó como saldo 13 agresores muertos y 4 detenidos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas, cuando los elementos de seguridad llevaban a cabo patrullajes en La Brecha y fueron atacados a tiros por un grupo armado que estaba oculto bajo un puente.

Como resultado de la agresión, 13 sujetos murieron y 4 fueron detenidos. Además, se logró la liberación de 9 personas que se encontraban secuestradas y se decomisaron armas de fuego, equipo táctico y vehículos.

En redes sociales se compartieron videos en el que se mostró el apoyo de un helicóptero durante el operativo, el cual sobrevolaba la comunidad de La Brecha.

Los hechos violentos en Sinaloa continúan luego de que comenzaron el 9 de septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, lo que provocó que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que integraban la organización criminal iniciaran una disputa interna que ha provocado cientos de homicidios.

