El mensaje de Tom Cruise a Iñárritu por los 25 años de Amores Perros

El actor y el cineasta mexicano ya preparan su nueva película titulada “Judy”

El actor y el cineasta
El actor y el cineasta mexicano ya preparan su nueva película titulada “Judy”. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / FOTO: GABINO ACEVEDO /CUARTOSCURO.COM)

El aniversario número 25 de Amores Perros reunió a dos figuras destacadas de la industria cinematográfica internacional. Tom Cruise envió un mensaje público a Alejandro González Iñárritu para celebrar el legado de la ópera prima del cineasta mexicano. El actor estadounidense compartió en redes sociales un video donde expresó su admiración por el filme y por la trayectoria de Iñárritu.

A través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter, Cruise destacó la relevancia de la película y la consideró una obra con impacto global. “Felicitaciones a mi amigo Alejandro G. Iñárritu por esta increíble instalación de arte que celebra los 25 años de Amores Perros y el arte del cine alrededor del mundo”, mencionó el actor en su mensaje. Este gesto puso de manifiesto la conexión profesional y personal entre ambos, así como el reconocimiento internacional del trabajo de Iñárritu.

En paralelo, desde su cuenta de Instagram, Tom Cruise recordó la primera vez que vio “Amores Perros” e hizo público un momento detrás de cámaras junto a Iñárritu. Publicó una fotografía tomada durante los ensayos del proyecto cinematográfico que desarrollan en conjunto.

Tom Cruise expresó admiración y
Tom Cruise expresó admiración y respeto por el cineasta. (@TomCruise)

“Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu. Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me conmovió profundamente haber recibido el Oscar Honorario de tu parte, mi querido amigo. ¡No puedo esperar para compartir nuestra nueva película con todos ustedes el próximo año!”, escribió el actor.

La nueva colaboración entre Cruise e Iñárritu marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos creadores. La expectativa por este estreno aumentó entre la comunidad cinematográfica, que observa con atención el desarrollo de la producción. El vínculo profesional y el reconocimiento mutuo ratifican la influencia de “Amores Perros” a un cuarto de siglo de su lanzamiento.

“Un maravilloso reconocimiento a una obra cinematográfica atemporal. Perfectamente dicho...“, ”Gracias por cumplir el deseo de Tom de hacer una película con usted como director“, ”Dos maestros que se honran mutuamente”, “Cuando los verdaderos artistas se juntan”, “Una película que transformó el panorama cinematográfico”, son algunos de los comentarios realizados por internautas en la misma publicación.

El actor e Iñárritu ya
El actor e Iñárritu ya preparan su nuevo proyecto cinematográfico. (Instagram)

25 años de “Amores Perros”

“Amores Perros” es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu que llegó a los cines en el año 2000. El filme narra tres historias entrelazadas que se desarrollan en la Ciudad de México, unidas por un trágico accidente automovilístico. El guion, escrito por Guillermo Arriaga, explora las distintas realidades sociales de la capital mexicana a través de los personajes y sus vínculos con los perros. La cinta recibió reconocimiento internacional por su narrativa, dirección y actuaciones, posicionando a Iñárritu como una figura clave del cine contemporáneo y marcando una etapa en el cine mexicano moderno.

Omar Harfouch aseguró que Raúl

Aislinn Derbez reveló la causa

Raúl Rocha revela por qué

Temblor hoy en México: noticias

Temblor en San Luis Potosí:
Cayó el líder de "Los

Omar Harfouch aseguró que Raúl

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

