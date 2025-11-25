México

De qué murió Gabriela Michel, la actriz de doblaje de 65 años

La mamá de Aislinn Derbez será recordada por haber dado voz a Samantha Jones de Sex and the City

La actriz de doblaje era
La actriz de doblaje era mamá de Aislinn Derbez y participó en varias películas animadas prestando su voz a personajes. (Facebook/gabriela.michel.583)

El fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, generó una oleada de mensajes de condolencia y homenajes en redes sociales por parte de sus admiradores.

De acuerdo con información difundida inicialmente por la periodista Chamonic y posteriormente corroborada por la ANDI, la actriz falleció alrededor de las siete de la mañana como consecuencia de un accidente doméstico en su domicilio.

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre el incidente, personas cercanas informaron que la ceremonia de velación se realizaría el mismo 24 de noviembre.

Quién era Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

La ANDI confirmó el deceso
La ANDI confirmó el deceso de Gabriela Michel con una imagen en Instagram

Gabriela Michel tenía 65 años al momento de su deceso.

A lo largo de su carrera, Gabriela Michel se consolidó como una figura central en el doblaje mexicano. Uno de sus trabajos más emblemáticos fue la interpretación de Samantha Jones en la serie Sex and the City, además de prestar su voz a la actriz Kim Cattrall en otros proyectos.

Su talento también se reflejó en la saga animada de películas de Tinker Bell, donde encarnó a la Reina Clarion, y en la cinta Cuentos que no son cuento, dando vida a Donna Hynde. Entre sus colaboraciones más recordadas se encuentran su participación en Juego de Gemelas como la voz de Maggie Wheeler, así como en clásicos animados como La Bella Durmiente y La Cenicienta.

Además, su presencia se extendió a series como Princesita Sofía, A todo ritmo y el anime Neon Genesis Evangelion.Más allá de su labor en el doblaje, Gabriela Michel fue durante varios años la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consolidando su presencia en el ámbito de la locución profesional.

(IG: @gabymichel1)
(IG: @gabymichel1)

Su versatilidad y calidad humana fueron resaltadas por colegas y seguidores, quienes la recordaron como una figura fundamental en la escena artística nacional.

En el ámbito personal, Gabriela Michel mantuvo una relación cercana con sus hijas. Su primogénita, Aislinn Derbez, nació de su primer matrimonio con el comediante Eugenio Derbez.

Posteriormente, tuvo a Chiara y Michelle Aguilera junto a Jorge Alberto Aguilera. La actriz acompañó a Aislinn en momentos significativos, como la boda celebrada en 2016 con el actor Mauricio Ochmann, donde apareció en fotografías familiares difundidas en redes sociales.

Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez

Michelle Aguilera ha seguido la tradición profesional de sus padres, mostrando afinidad por la locución y la producción de audio. Aunque evita la notoriedad pública, ha colaborado en el pódcast “La Magia del Caos”, conducido por su hermana Aislinn, y ha aparecido en fotografías familiares difundidas en redes sociales.

La propia Aislinn la ha definido como “una persona brillante, feminista, lectora voraz y de carácter fuerte”, lo que evidencia la admiración y el estrecho lazo que las une.

(Instagram/@michaguilerac)
(Instagram/@michaguilerac)

En 2024, la boda de Michelle atrajo la atención cuando Aislinn compartió imágenes de la celebración, mostrando la unión y cercanía entre las hermanas.

Por su parte, Chiara Aguilera, nacida en 2004, ha mantenido una vida aún más reservada. Formada como abogada, su presencia pública es prácticamente inexistente y su nombre solo aparece en el contexto de celebraciones familiares.

A diferencia de Michelle, Chiara no ha participado en proyectos mediáticos ni en eventos del entretenimiento, reforzando su decisión de permanecer fuera del foco mediático.

La relación entre Michelle, Chiara y Aislinn Derbez se ha caracterizado por el apoyo mutuo y la cercanía, a pesar de la diferencia de edad y de la exposición pública de la mayor.

