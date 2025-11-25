Clara Brugada lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres y pide marcha feminista pacífica el 25N

La jefa de gobierno de la CDMX anunció plan para erradicar la violencia con tra las mujeres en CDMX. Crédito: FB: Clara Brugada

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la campaña “Si te tocan, nos toca” y además llamó a que la manifestación del 25 de noviembre se realice de manera pacífica.

Acompañada por funcionarias, legisladoras y representantes de la ONU, Brugada afirmó que la transformación del país avanza bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que la lucha contra las violencias se mantendrá activa todos los días.

La estrategia difundirá 12 mensajes en espacios públicos, transporte y zonas comunitarias, con el objetivo de promover la corresponsabilidad social y llamar también a los hombres a reflexionar sobre las violencias que reproducen.

“Si te tocan, nos toca”, programa lanzado en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Crédito: Instagram/@clara_brugada_m

Reformas, programas y acciones territoriales

Como parte de los 16 días de activismo, la mandataria anunció que enviará al Congreso capitalino un paquete de reformas para reforzar la protección de víctimas de violencia familiar y abuso sexual, además de medidas para mejorar la seguridad en hoteles, espacios donde se han registrado feminicidios.

Entre las nuevas acciones destacan:

Defensoría de Mujeres , que brindará representación jurídica desde el 1 de enero.

Convenio con transporte concesionado para prevenir el acoso sexual.

Oleada Violeta , brigadas territoriales de sensibilización.

Caminos de Mujeres Libres y Seguras , 334 km de vialidades iluminadas para garantizar traslados seguros.

Nuevo módulo de género de la SSC especializado en delitos contra mujeres.

Se llevarán a cabo distintas medida para combatir la violencia contra la mujer. | Jesús Áviles

La mandataria presentará además el informe anual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, vigente desde 2019.

Marcha del 25N: rutas, horario y motivos

Colectivas feministas convocaron a una gran movilización por el 25 de noviembre, recordando la gravedad de la violencia que persiste en el país: en promedio 10 feminicidios diarios, un índice de impunidad que deja la mayoría de los casos sin justicia y un 99.6% de mujeres desaparecidas que no son localizadas con vida.

Puntos de concentración (13:00 horas):

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Ángel de la Independencia

Torre del Caballito

La marcha avanzará por Reforma, Avenida Juárez, 16 de Septiembre, Eje Central, 5 de Mayo y concluirá en el Zócalo, donde se realizarán mítines.

El 25 de noviembre se llevará a cabo la marcha para exigir seguridad para las mujeres. (Foto AP/Rebeca Herrera)

Brugada pidió que la movilización sea pacífica: “En esta ciudad se marcha contra la violencia, sin violencia”.

Inseguridad: el reto persistente para las mujeres en la capital

A pesar de avances recientes, la inseguridad sigue siendo una realidad cotidiana para miles de mujeres en la CDMX.

Entre 2019 y 2022 se registró una reducción del 35% en muertes violentas y una disminución en violencia de pareja; sin embargo, aumentaron los reportes en escuelas, trabajos y entornos familiares.

ARCHIVO –La violencia de género es una de las problemáticas más grande que tiene México. . (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Las alcaldías con más denuncias son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalpan y Cuauhtémoc.

La ciudad cuenta con herramientas como la *Línea SOS Mujeres 765 y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, pero las autoridades reconocen que el desafío continúa siendo profundo y estructural.