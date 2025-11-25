México

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar Edomex: ¿cuántas entregas faltan?

Entrega beneficia a 1,800 personas emprendedoras con insumos para 11 giros productivos

Se hizo la segunda entrega
Se hizo la segunda entrega del programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar Edomex 2025 (Gob. Edomex)

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar, promover el autoempleo y profesionalizar oficios, el gobierno del Estado de México realizó la segunda entrega de insumos del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025, mediante el cual se destinaron 45 millones de pesos para beneficiar a mil 800 personas emprendedoras de diferentes municipios.

El evento tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios (Edayo) de Ixtapaluca, donde Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo estatal, encabezó la entrega de material y equipo especializado con un valor de hasta 25 mil pesos por persona, destinados a impulsar pequeños negocios o fortalecer aquellos ya existentes.

Entre los insumos entregados se encuentran hornos industriales, tarjas, herramientas de trabajo, equipo para estilistas, electrodomésticos, mobiliario para oficinas y material profesional para diversos servicios.

Con esta entrega, solo quedaría pendiente, una, para completar a los emprendedores inscritos y seleccionados en días pasados.

Capacitación para emprendedores

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar da 25 mil pesos en equipo para fomentar el emprendedurismo (Gob. Edomex)

Según autoridades, los beneficiarios participan en un programa que no solo dota de equipo, sino que también incluye capacitación para el desarrollo de habilidades técnicas mediante los Edayo.

“El Programa al Autoempleo para el Bienestar 2025 está diseñado para acompañarlos, facilitarles el inicio de un oficio y ofrecer capacitación para que sus emprendimientos se consoliden. Hoy los programas sociales en el Estado de México se manejan con transparencia y honestidad”, aseguró Morales Poblete, quien agregó que la intención central es que las familias tengan herramientas para generar ingresos y crear oportunidades dentro de sus comunidades.

Los apoyos se distribuyen entre 11 giros productivos, entre los que destacan: cocina saludable, talleres mecánicos, corte y confección, herrería, repostería, estética, estética canina, jardinería, manicura y decoración de uñas, vulcanizadora, y carpintería con corte láser.

Estos oficios representan una alternativa para personas que buscan independencia laboral, desean emprender o perdieron su empleo recientemente.

Apoyos sin intermediarios

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo estatal, informó que los apoyos impulsan la autonomía económica femenina (Gob. Edomex)

Durante la ceremonia, el Secretario del Trabajo subrayó el compromiso del gobierno del Estado de México, para que los apoyos sociales lleguen sin intermediarios ni condicionamientos, y se otorguen directamente a quienes más lo necesitan. “Este Gobierno cree en la dignidad del trabajo y en el derecho de cada persona para construir un futuro mejor”, afirmó.

Como parte del programa, se informó que la primera entrega de recursos se realizó en Zinacantepec, y del total de beneficiarios, 63 por ciento son mujeres, lo que refuerza la política estatal de impulsar la autonomía económica femenina mediante herramientas productivas.

El Programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar continuará recorriendo diversas regiones mexiquenses con la finalidad de acercar capacitación, herramientas y oportunidades que fortalezcan la economía local y fomenten el emprendimiento familiar.

