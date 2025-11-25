México

Reglamento de Tránsito Edomex: multas tendrán tres opciones de pago con descuento del 50 por ciento

Este día entra en vigor el Reglamento en la entidad más poblada del país

Habrá tres formas de pago
A partir del este 25 de noviembre entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, la cual establece nuevos mecanismos para el cobro de infracciones.

Los automovilistas tendrán la posibilidad de realizar el pago inmediato mediante una terminal bancaria portátil, además de ofrecer un descuento del 50 por ciento a quienes liquiden sus multas al momento o dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la emisión o notificación de la sanción.

De acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Finanzas, el objetivo de esta modificación es agilizar los procedimientos, brindar mayor transparencia y evitar actos de corrupción durante la aplicación de infracciones.

Con ello, a partir de ahora las agentes de tránsito deberán entregar el documento original al ciudadano y ofrecer tres métodos de pago.

Métodos de pago a elegir

Las multas de tránsito tendrán
La primera opción es el pago inmediato mediante una terminal electrónica portátil denominada “Handheld”, que las agentes de tránsito portarán durante su servicio.

Esta herramienta permite utilizar tarjetas bancarias, ya sea de crédito o débito, lo que facilita que los conductores liquiden la multa en ese mismo momento y accedan de forma automática al 50% de descuento.

La segunda modalidad contempla la opción de realizar el pago en establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, entre los que se incluyen tiendas de conveniencia e instituciones bancarias. La lista oficial de estos lugares es pública y puede consultarse en el portal oficial de la dependencia.

Pago inmediato de multas con
Con este método, los automovilistas también podrán recibir el beneficio del descuento siempre que el pago se haga dentro del plazo de los 15 días hábiles posteriores a la infracción.

La tercera forma de pago será a través del sitio web https://sseguridad.edomex.gob.mx, en el apartado “Infracción Transparente”.

Desde ahí, el usuario será redirigido a un portal de la Secretaría de Finanzas donde podrá ingresar los datos de su multa y efectuar el pago digitalmente. El descuento se aplicará de igual forma si el trámite se completa en el periodo establecido.

Multas electrónicas también con descuentos

Foto: X: @SEMOV_Edomex
En el caso de infracciones registradas mediante sistemas tecnológicos, como las aplicadas por invasión del carril confinado del Mexibús o por exceso de velocidad en su carril contiguo, también se otorgará el 50 por ciento de descuento, siempre que el pago se efectúe dentro de los 15 días hábiles posteriores a que la notificación llegue al domicilio registrado del propietario del vehículo.

Asimismo, la reforma establece que los vehículos con placas de otro estado que no puedan cubrir el pago inmediato podrán ser sujetos a retención temporal de documentos como licencia, tarjeta de circulación o una placa, como garantía de pago. Estos documentos se podrán recuperar en los Servicios Administrativos más cercanos al punto donde fueron retenidos.

Con estas medidas, el gobierno estatal busca agilizar la aplicación del reglamento, elevar la recaudación y combatir la discrecionalidad en la imposición de multas.

