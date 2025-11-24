Raúl Rocha habla de su contrato con Pemex y niega favoritismo a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Raúl Rocha aclaró que su contrato en Pemex y el resultado de Miss Universo 2025 no tienen nada qué ver con un favoritismo a Fátima Bosch. (Redes sociales: Raúl Rocha)

La polémica alrededor del triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa, ahora con la respuesta directa de Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo (MUO) y empresario mexicano involucrado en la industria energética.

Tras la coronación, surgieron versiones y reportes que señalaron posibles conflictos de interés por la adjudicación de un contrato millonario de Pemex a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad del propio Rocha, mientras el padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández, ocupaba un cargo directivo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, este domingo, el empresario salió al paso de las acusaciones y defendió la legalidad de sus operaciones y la legitimidad del certamen.

¿Qué dijo Raúl Rocha de su contrato con Pemex?

En un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, Raúl Rocha abordó los señalamientos sobre el contrato firmado con Pemex en 2023. Detalló que la adjudicación a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., empresa donde es accionista principal, obedeció a una licitación pública nacional e internacional, cumpliendo con todos los parámetros oficiales y auditorías de rigor.

Raúl Rocha habló sobre su contrato con Pemex y su relación con la familia Bosch. (Captura de pantalla)

El contrato, por un monto mayor a 745 millones de pesos ($745,645,019.33), fue otorgado para la construcción de ductos terrestres en los Activos de Producción de PEP, Zona Sur y contó con la participación de un consorcio liderado por Servicios PJP4 México.

Rocha subrayó que tanto la asignación como la ejecución de la obra siguieron procedimientos de transparencia institucional y cumplimiento normativo. Resaltó que su empresa presentó toda la documentación y fue sometida a inspecciones conforme a la ley, además de que el pago recibido hasta la fecha corresponde únicamente a los trabajos validados por Pemex, sin que se haya materializado aún el cobro total del contrato.

En su comunicado subrayó que en ningún momento existió apoyo extraordinario ni beneficio ilegal vinculado a su participación empresarial con respecto al certamen de belleza.

Raúl Rocha habló sobre su contrato con Pemex y su relación con la familia Bosch. (Captura de pantalla)

Durante ese periodo, Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, era coordinador ejecutivo en el área de exploración y producción y posteriormente fue nombrado subdirector de Seguridad y Salud en la paraestatal.

Pemex ha confirmado públicamente que el área en la que trabajaba Bosch Hernández no participó en la decisión, concurso o adjudicación del contrato, y que no existe relación contractual vigente con Soluciones Gasíferas del Sur.

En 2019, el señor Bosch fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por presunto enriquecimiento ilícito, aunque en 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó sin efecto la sanción. El fallo judicial reconoció que Bosch no había podido acreditar el origen de su patrimonio, pero determinó insuficiencia probatoria legal para mantener la inhabilitación, razón por la cual regresó a su puesto en Pemex.

Sin conexión con Miss Universo ni influencia en el triunfo

Acerca de la supuesta relación entre el contrato energético y la victoria de Fátima Bosch en el certamen global, Raúl Rocha fue enfático al negar cualquier cruce de intereses. Precisó que su adquisición del 50% de la Organización Miss Universo se concretó el 29 de enero de 2024, casi un año después de la firma del contrato con Pemex, dejando claro que ambas situaciones se desarrollaron de forma independiente, en tiempos y decisiones.

Raúl Rocha habló sobre su contrato con Pemex y su relación con la familia Bosch. (Captura de pantalla)

Rocha recalcó que ni Bernardo Bosch ni la propia ganadora tuvieron injerencia alguna en la asignación de la licitación, en la dinámica interna del certamen o en el resultado final de Miss Universo.

“Fátima Bosch se vio envuelta en señalamientos de favoritismo por la relación profesional de su padre con la empresa en la que soy socio, lo cual carece de todo fundamento. Ella no tuvo injerencia ni relación alguna con el proceso de la licitación, ni ninguno de los involucrados pudo anticipar el triunfo de su hija en el certamen Miss Universo”, se lee.

Consideró infundadas las versiones que sugieren que pudo anticiparse el triunfo de la tabasqueña debido a nexos empresariales y condenó los reportajes y publicaciones que, según su posición, buscan “malinformar, confundir y manipular” al público.

Más temprano, Pemex reiteró a través de un comunicado que no participó ni tuvo influencia sobre las decisiones del certamen Miss Universo, y que la publicación donde la paraestatal felicitó a Fátima Bosch en redes sociales obedeció únicamente al entusiasmo social y no a relaciones directas con los organizadores o la familia Bosch.